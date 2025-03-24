Золото подешевшало після рекордного максимуму на тлі зміцнення долара

Спотове золото 24 березня знизилося на 0,1% до 3 022 доларів за унцію. Ціна на золото 21 травня досягла рекордного максимуму в 3057 долара за унцію.

Індекс долара коливався близько найвищого рівня з 7 березня, що зробило золото, виражене в доларах, менш доступним для зарубіжних покупців.

"Золото, як і раніше, має хороші шанси на подальше зростання, якщо ринки збережуть занепокоєння можливими негативними наслідками митних тарифів для зростання, але це може бути частково компенсовано, якщо угода про припинення вогню між Росією та Україною буде ближчою до реалізації", - заявив головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотерер.

Делегація США домагатиметься припинення вогню в Чорному морі та ширшого миру в Україні під час переговорів з Росією 24 березня. Тим часом унаслідок ізраїльського авіаудару по лікарні в Газі в неділю загинули п'ятеро людей, включно з політичним лідером ХАМАС.

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення взаємних мит, які набудуть чинності 2 квітня. Вони, найімовірніше, призведуть до зростання інфляції та загальмують економічне зростання. Однак Трамп 22 березня натякнув, що стосовно тарифів буде виявлено деяку гнучкість.

"Президент Трамп залишив певний простір для маневру, щоб відповідні мита могли виявитися менш суворими, ніж побоювалися, що певною мірою знизило занепокоєння ринку, але... це також дещо знизило ціну на золото", - сказав Вотерер.

Федеральна резервна система США минулого тижня зберегла свою базову ставку на рівні 4,25%-4,50%. Політики очікують два скорочення на чверть процентного пункту до кінця 2025 року.

Злитки з нульовою прибутковістю розглядаються як засіб захисту від геополітичних потрясінь, економічної невизначеності та інфляції.