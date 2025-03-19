Золото оновило історичний максимум після відмови Путіна на припинення вогню

Золото зросло до рекордного рівня, чому сприяв попит на активи-притулки. Ціни зростають на тлі посилення геополітичної напруженості напередодні рішення Федеральної резервної системи США щодо процентної ставки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Ціни піднялися 19 березня вище 3039 за унцію, побивши попередній історичний максимум, встановлений на попередній сесії.

Володимир Путін відмовив Дональду Трампу в 30-денному припиненні вогню у війні проти України. Президент США та його команда вимагали перемир'я на шляху до припинення трирічного конфлікту.

Попит на притулки також зріс цього тижня, оскільки Ізраїль припинив припинення вогню ХАМАС авіаударами по Газі, внаслідок чого загинули сотні людей.

Тим часом, ФРС США має намір зберегти вартість запозичень на колишньому рівні на зустрічі 19 березня, а інвестори будуть зосереджені на оновлених економічних прогнозах банку та пресконференції голови ФРС Джерома Пауелла, щоб отримати підказки щодо подальшого шляху грошово-кредитної політики США.

Трейдери знижують свої ставки на подальше пом'якшення цього року - сценарій, який зазвичай чинить тиск на дорогоцінний метал, оскільки він не приносить відсотків, - але золото отримує підтримку за рахунок зростаючого попиту на активи-притулки.

Існують побоювання з приводу уповільнення економіки США, оскільки тарифна програма президента Дональда Трампа тисне на споживчі настрої. Інвестори скоротили вкладення в американські акції на рекордно велику суму, згідно з останнім опитуванням Bank of America, що підкреслює масштабні зміни, які відбуваються на ринках.

Більш похмурі перспективи як американської, так і світової економіки підкреслили роль золота як засобу заощадження в невизначені часи. Метал зріс приблизно на 15% цього року, продовжуючи свої сильні показники 2024 року. Кілька великих банків підвищили цільові ціни в останні тижні.