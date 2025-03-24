Золото подешевело после рекордного максимума на фоне укрепления доллара

Спотовое золото 24 марта снизилось на 0,1% до 3 022 долларов за унцию. Цена на золото 21 мара достигла рекордного максимума в 3057 доллара за унцию.

Индекс доллара колебался около самого высокого уровня с 7 марта, что сделало золото, выраженное в долларах, менее доступным для зарубежных покупателей.

"Золото по-прежнему имеет хорошие шансы на дальнейший рост, если рынки сохранят обеспокоенность возможными негативными последствиями пошлин для роста, но это может быть частично компенсировано, если соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной будет ближе к реализации", - заявил главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер.

Делегация США будет добиваться прекращения огня в Черном море и более широкого мира в Украине во время переговоров с Россией 24 марта. Между тем, в результате израильского авиаудара по больнице в Газе в воскресенье погибли пять человек, включая политического лидера ХАМАС.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин, которые вступят в силу 2 апреля. Они, скорее всего, приведут к росту инфляции и затормозят экономический рост. Однако Трамп 22 марта намекнул, что в отношении тарифов будет проявлена некоторая гибкость.

"Президент Трамп оставил некоторое пространство для маневра, чтобы ответные пошлины могли оказаться менее суровыми, чем опасались, что в некоторой степени снизило беспокойство рынка, но... это также несколько снизило цену на золото", - сказал Уотерер.

Федеральная резервная система США на прошлой неделе сохранила свою базовую ставку на уровне 4,25%-4,50%. Политики ожидают два сокращения на четверть процентного пункта к концу 2025 года.

Слитки с нулевой доходностью рассматриваются как средство защиты от геополитических потрясений, экономической неопределенности и инфляции.