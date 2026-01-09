Золото подешевшало, однак все ще на шляху до тижневого зростання, - Reuters
Спотове золото подешевшало на 0,2% до 4465,96 доларів за унцію (31,1 грам), але все ще залишається на шляху до тижневого зростання більш ніж на 2%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Агентство пише, що ціни на золото в п'ятницю, 9 січня, частково компенсували втрати, оскільки інвестори оцінювали геополітичну ситуацію на тлі перебалансування товарних індексів. Крім того, вплинуло й очікування публікації звіту про зайнятість у несільськогосподарському секторі США, який має вийти сьогодні.
"Золото подолало деякі коливання, пов'язані з перебалансуванням індексу, які воно зазнало раніше, оскільки інвестори прагнуть додати золото до свого портфеля з огляду на нещодавнє посилення геополітичних ризиків", - розповів головний аналітик ринку KCM Trade Тім Уотер.
Золото, яке вважається традиційним активом-притулком, має тенденцію до зростання в умовах низьких процентних ставок.
Економісти прогнозують помірне зростання зайнятості на 60 000 робочих місць і невелике зниження рівня безробіття з 4,6% до 4,5%.
"Якщо ми побачимо відносно низькі показники зайнятості нижче 70 000, це повинно змусити ФРС продовжити політику зниження ставок цього року", - зазначив Уотер.
26 грудня золото досягло рекордного рівня в 4549,71 доларів за унцію. Експерти прогнозують зростання ціни на золото до 5000 доларів за унцію в першій половині 2026 року на тлі зростання геополітичних ризиків і збільшення заборгованості.
Рекордні ціни на золото та срібло
Нагадаємо, наприкінці 2025 року ціни на золото зросли до історичного максимуму. Вартість дорогоцінного металу сягнула найкращого річного результату більш ніж за чотири десятиліття.
На тлі стрімкого зростання цін на золото суттєво подорожчало й срібло. Його вартість піднялася на 2,7% і сягнула рекордних 68,99 долара за унцію.
На початку грудня світові ціни на золото досягли шеститижневого максимуму, а ціни на срібло сягнули свого рекордного максимуму, перевищивши позначку у 60 доларів за унцію.