"Золото" на пляжі: українські волейболістки сенсаційно тріумфували в Індії

Турнір, який проходив в індійському Ченнаї, вітчизняні волейболістки починали лише під 11-м номером посіву. Проте під час змагань зуміли перевершити більш рейтингових суперниць.

На груповому етапі Гладун та Лазаренко зустрічалися з парами з Таїланду, Фінляндії та Литви. Здобувши дві перемоги при одній поразці (від фінської команди) український дует пробився до плей-офф.

В 1/8 та 1/4 фіналу наші волейболістки почергово обіграли дві австрійські команди. У півфіналі – виявилися сильнішими за американок Моллі Шоу та Тоні Родрігез (21:16, 21:17). А в фіналі їм протистояв ще один дует зі США – Гейлі Гарвард та Кайлі Куява-Де Берг.

У стартовій партії фінального поєдинку українкам вдалося здійснити камбек. Програючи 17:20, вони завершили сет на свою користь – 23:21. А в другій партії вже повністю володіли ініціативою, жодного разу не дозволили суперницям повести у рахунку й довели справу до перемоги – 21:17.

32-річна Гладун та 21-річна Лазаренко грають у парі з серпня 2023 року. На рахунку дуету по одному "золоту" та "сріблу", а також дві бронзові медалі на менш престижних турнірах рівня Futures.

Крім переможниць, в Ченнаї виступали ще три українські пари. В жіночих змаганнях Валентина Давідова та Дар’я Романюк посіли сьоме місце. В турнірі чоловіків Едуард Рєзнік та Іван Дацюк фінішували 13-ми, а Сергій Попов з Іваном Ліхацьким – 19-ми.