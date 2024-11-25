"Золото" на пляже: украинские волейболистки сенсационно триумфовали в Индии

Турнир, проходивший в индийском Ченнае, отечественные волейболистки начинали только под 11-м номером посева. Однако во время соревнований сумели превзойти более рейтинговых соперниц.

На групповом этапе Гладун и Лазаренко встречались с парами из Таиланда, Финляндии и Литвы. Одержав две победы при одном поражении (от финской команды), украинский дуэт пробился в плей-офф.

В 1/8 и 1/4 финала наши волейболистки поочередно обыграли две австрийские команды. В полуфинале – оказались сильнее американок Молли Шоу и Тони Родригез (21:16, 21:17). А в финале им противостоял еще один дуэт из США – Гейли Гарвард и Кайли Куява-Де Берг.

В стартовой партии финального поединка украинкам удалось совершить камбэк. Проигрывая 17:20, они завершили сет в свою пользу – 23:21. А во второй партии уже полностью владели инициативой, ни разу не позволили соперницам повести в счете и довели дело до победы – 21:17.

32-летняя Гладун и 21-летняя Лазаренко играют в паре с августа 2023 года. На счету дуэта по одному "золоту" и "серебру", а также две бронзовые медали на менее престижных турнирах уровня Futures.

Кроме победительниц, в Ченнае выступали еще три украинские пары. В женских соревнованиях Валентина Давидова и Дарья Романюк заняли седьмое место. В турнире мужчин Эдуард Резник и Иван Дацюк финишировали 13-ми, а Сергей Попов с Иваном Лихацким - 19-ми.