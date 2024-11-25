RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

"Золото" на пляже: украинские волейболистки сенсационно триумфовали в Индии

Фото: Марина Гладун и Татьяна Лазаренко (volleyballworld.com)
Автор: Андрей Костенко

Украинские спортсменки Марина Гладун и Татьяна Лазаренко впервые в карьере завоевали "золото" на турнире уровня "челлендж" Мирового тура по пляжному волейболу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Volleyball World.

Турнир, проходивший в индийском Ченнае, отечественные волейболистки начинали только под 11-м номером посева. Однако во время соревнований сумели превзойти более рейтинговых соперниц.

На групповом этапе Гладун и Лазаренко встречались с парами из Таиланда, Финляндии и Литвы. Одержав две победы при одном поражении (от финской команды), украинский дуэт пробился в плей-офф.

В 1/8 и 1/4 финала наши волейболистки поочередно обыграли две австрийские команды. В полуфинале – оказались сильнее американок Молли Шоу и Тони Родригез (21:16, 21:17). А в финале им противостоял еще один дуэт из США – Гейли Гарвард и Кайли Куява-Де Берг.

В стартовой партии финального поединка украинкам удалось совершить камбэк. Проигрывая 17:20, они завершили сет в свою пользу – 23:21. А во второй партии уже полностью владели инициативой, ни разу не позволили соперницам повести в счете и довели дело до победы – 21:17.

32-летняя Гладун и 21-летняя Лазаренко играют в паре с августа 2023 года. На счету дуэта по одному "золоту" и "серебру", а также две бронзовые медали на менее престижных турнирах уровня Futures.

Кроме победительниц, в Ченнае выступали еще три украинские пары. В женских соревнованиях Валентина Давидова и Дарья Романюк заняли седьмое место. В турнире мужчин Эдуард Резник и Иван Дацюк финишировали 13-ми, а Сергей Попов с Иваном Лихацким - 19-ми.

Ранее украинские фехтовальщицы с медалями обновили национальный рекорд на Кубке мира.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Волейбол