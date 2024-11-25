Українські фехтувальниці з медалями оновили національний рекорд на Кубку світу

Жіноча збірна України з фехтування на рапірах завоювали срібні нагороди на етапі Кубка світу в Тунісі та переписали історію вітчизняного спорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань .

Четвірка в складі Аліни Полозюк, Ольги Сопіт, Катерини Буденко та Дар'ї Миронюк зупинилися за крок від "золота". Раніше найвищим досягненням українок були бронзові медалі етапів Кубка світу.

На шляху до фіналу рапіристки здолали міцну збірну Угорщини (45:38), а потім сенсаційно вибили лідерок рейтингу національних команд – Італію (45:43). Суперницями в півфіналі стали представниці Франції. Перемогу збірній України забезпечили Полозюк і Сопіт, які виграли вирішальні дві сутички.

У фіналі українки схрестили рапіри зі збірною Японії. Опонентки швидко створили гандикап, а фінальний спурт не дозволив національній команді України наздогнати японок. Сопіт, Полозюк і Буденко зазнали близької поразки (22:24).

Туніське "срібло" стало другою командною нагородою вітчизняних рапіристок в історії. Торік у Гонконзі вони завоювали бронзові медалі. Переписати історію ще раз українські фехтувальниці спробують на етапі Кубка світу в корейському Бусані (7 грудня).