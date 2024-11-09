"Золотий м'яч-2024": Родрі з невеликим відривом, "сухий" дебют Довбика та вибір України

Французьке видання розкрило подробиці цьогорічного голосування ще перед офіційною публікацією на сторінках організаторів премії – журналу France Football. Дані свідчать, що розрив між лауреатом та другим у списку став найменшим за останні три роки.

У новітній історії премії (з 2016 року, після припинення співпраці з ФІФА) менший розрив між першим і другим місцями спостерігався в 2021-му, коли аргентинець Ліонель Мессі на 33 бали випередив Роберта Лєвандовскі з Польщі. Ще раніше, у 2020-му, Мессі виграв у нідерландця Вірджила ван Дейка лише сім очок.

Переможець визначався голосуванням журналістів – по одному з кожної країни. Представник ЗМІ міг обрати 10 футболістів, позначивши їхнє розташування на 1-10 позиціях. Фаворит отримував 15 балів в опитуванні, гравець на 10-й сходинці – одне очко.

Український форвард італійської "Роми" Артем Довбик не потрапив до жодної анкети. З нулем голосів він розділив 29-те місце зі своїм партнером у римському клубі – захисником збірної Німеччини Матсом Гуммельсом.

Від нашої країни в опитуванні брав участь колишній журналіст таких видань, як "Спортивна газета", "Команда", "Спорт-Експрес в Україні" та інших Ігор Лінник. Представляючи зараз електронне видання "Футбольний клуб", він поставив на перше місце Родрі. Далі в його анкеті йшли: Дані Карвахаль, Джуд Беллінгем, Вінісіус, Ламін Ямал, Флоріан Вірц, Лаутаро Мартінес, Філ Фоден, Кіліан Мбаппе та Адемола Лукман.

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