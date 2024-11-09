UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

"Золотий м'яч-2024": Родрі з невеликим відривом, "сухий" дебют Довбика та вибір України

Фото: Айтана Бонматі та Родрі – найкращі футболістка та футболіст 2024 року (x.com/ballondor)
Автор: Андрій Костенко

Володар "Золотого м'яча" цього року іспанець Родрі за підсумками опитування випередив свого головного конкурента Вінісіуса лише на 41 бал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на L'Equipe.

Французьке видання розкрило подробиці цьогорічного голосування ще перед офіційною публікацією на сторінках організаторів премії – журналу France Football. Дані свідчать, що розрив між лауреатом та другим у списку став найменшим за останні три роки.

У новітній історії премії (з 2016 року, після припинення співпраці з ФІФА) менший розрив між першим і другим місцями спостерігався в 2021-му, коли аргентинець Ліонель Мессі на 33 бали випередив Роберта Лєвандовскі з Польщі. Ще раніше, у 2020-му, Мессі виграв у нідерландця Вірджила ван Дейка лише сім очок.

Переможець визначався голосуванням журналістів – по одному з кожної країни. Представник ЗМІ міг обрати 10 футболістів, позначивши їхнє розташування на 1-10 позиціях. Фаворит отримував 15 балів в опитуванні, гравець на 10-й сходинці – одне очко.

Український форвард італійської "Роми" Артем Довбик не потрапив до жодної анкети. З нулем голосів він розділив 29-те місце зі своїм партнером у римському клубі – захисником збірної Німеччини Матсом Гуммельсом.

Від нашої країни в опитуванні брав участь колишній журналіст таких видань, як "Спортивна газета", "Команда", "Спорт-Експрес в Україні" та інших Ігор Лінник. Представляючи зараз електронне видання "Футбольний клуб", він поставив на перше місце Родрі. Далі в його анкеті йшли: Дані Карвахаль, Джуд Беллінгем, Вінісіус, Ламін Ямал, Флоріан Вірц, Лаутаро Мартінес, Філ Фоден, Кіліан Мбаппе та Адемола Лукман.

"Золотий м'яч-2024": топ-10 за результатами опитування

  1. Родрі (Іспанія, "Манчестер Сіті") – 1170 очок
  2. Вінісіус Жуніор (Бразилія, "Реал") – 1129
  3. Джуд Беллінґем (Англія, "Реал") – 917
  4. Дані Карвахаль (Іспанія, "Реал") – 550
  5. Ерлінг Холанд (Норвегія, "Манчестер Сіті") – 432
  6. Кіліан Мбаппе (Франція, ПСЖ/"Реал") – 420
  7. Лаутаро Мартінес (Аргентина, "Інтер") – 402
  8. Ламін Ямал (Іспанія, "Барселона") – 383
  9. Тоні Кроос (Німеччина, "Реал") – 291
  10. Харрі Кейн (Англія, "Баварія") – 201

Раніше стало відомо, що Мбаппе залишився поза збірною Франції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Золотий м'ячАртем ДовбикФутбол