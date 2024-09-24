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"Золотой мяч-2024": испанская пресса "отдала" приз скандальной звезде "Реала"

Мадрид, Вторник 24 сентября 2024 11:22
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"Золотой мяч-2024": испанская пресса "отдала" приз скандальной звезде "Реала" Фото: Винисиус Жуниор (справа) должен получить "Золотой мяч" (x.com/realmadrid)
Автор: Антон Федорцив

Нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор победил в опросе французского издания France Football по поводу обладателя главной индивидуальной награды в мире футбола.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Marca.

24-летний бразилец будет награжден "Золотым мячом" в этом году. Он уже якобы проинформирован редакцией культового журнала о победе в голосовании.

Мадридское же издание вышло с коллажем Винисиуса с наградой на первой полосе. В борьбе за приз нападающий "сливочных" предположительно опередил одноклубника Джуда Беллингема и звезду английского "Манчестер Сити" Родри. Для бразильца "Золотой мяч" может оказаться первым в карьере.

В предыдущем сезоне Винисиус провел 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 мяча и отдал 11 результативных передач. Он завоевал трофей Лиги чемпионов, стал чемпионом Испании, завоевал Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА. В то же время нападающий проиграл бомбардирские гонки в Ла Лиге и Лиге чемпионов, а также вылетел со сборной Бразилии в 1/4 финала Копа Америка.

&quot;Золотой мяч-2024&quot;: испанская пресса &quot;отдала&quot; приз скандальной звезде &quot;Реала&quot;

Фото: Свежий выпуск Marca (facebook.com/fabrizioromanoherewego)

Что известно о "Золотом мяче-2024"

Церемония вручения награды намечена на 28 октября. Мероприятие состоится в парижском театре "Шатле".

Ранее France Football обнародовал список претендентов на "Золотой мяч-2024". В список 30 избранных попал и украинец Артем Довбик. В свою очередь "инопланетные" Криштиану Роналду и Лионель Месси, завоевавшие 13 призов на двоих, не попали в топ-30 лучших.

Украинские футболисты за всю историю "Золотого мяча" трижды выигрывали голосование. Призы достались Олегу Блохину (1975), Игорю Беланову (1986) и Андрею Шевченко (2004).

К слову, ранее "Реал" дома обыграл "Штутгарт" на старте Лиги чемпионов.

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