"Золотий м'яч-2024": хто фаворит на футбольний суперприз без Мессі та Роналду

Церемонія нагородження відбудеться 28 жовтня в Парижі. Захід традиційно прийме театр "Шатле". Основна подія великого вечора розпочнеться о 20:00 за київським часом. У прямому ефірі церемонію "Золотий м'яч-2024" покаже телеканал Setanta Sports.

Упродовж дня France Football поступово оголошуватиме футболістів, які посіли в опитуванні місця з 30-го по 11-те. Згодом фінальні позиції в цьогорічній класифікації дізнається десятка найкращих. Окрім того, організатори вручать жіночий "Золотий м'яч", приз Яшина, приз Мюллєра, приз Копи, приз Сократеса. Уперше нагородять найкращих тренерів року серед чоловіків і жінок.

Головними претендентами на приз цьогоріч стали лідери найуспішніших команд 2024-го – "Реала" та національної команди Іспанії. Мадридці в сезоні 2023/24 виграли Суперкубок Іспанії, Ла Лігу та, звісно, Лігу чемпіонів. Ось і найкращий бомбардир "вершкових" – Вінісіус Жуніор – став головним фаворитом на "Золотий м'яч". Бразилець оформив 24 м'ячі в усіх турнірах, додавши до 15-ти голів у чемпіонаті Іспанії ще шість – у головному єврокубку. Зокрема, засмутив "Боруссію" Д у фіналі турніру.

Наразі коефіцієнт на перемогу Вінісіуса в опитуванні суттєво впав. Цифри перебувають в коридорі 1.05-1.44 пункти. Такий підхід букмекерів відверто здивував, але, вочевидь, пов'язаний з інсайдами про перебіг голосування за "Золотий м'яч-2024". Бразильський нападник "Реала" не мав би бути беззаперечним фаворитом. У порівнянні з Бензема зразка 2022 року він – не єдина зірка атак мадридців. Та й збірна Бразилії зі скандальним "вершковим" у складі безславно вилетіла в 1/4 фіналу Копа Амеріка...

Фото: Джуд Беллінгем і Вінісіус Жуніор – партнери та конкуренти (realmadrid.com)

Збалансованішим був сезон одноклубника Вінісіуса. Англієць Джуд Беллінгем провів яскравий дебютний рік у "Реалі". Хавбек став найкращим бомбардиром мадридців у чемпіонаті Іспанії (19 м'ячів), регулярно забивав у Лізі чемпіонів (4 голи) та дійшов зі збірною Англїі до фіналу Євро-2024. Більше того, він був лідером "Трьох левів", врятувавши англійців від сенсаційного вильоту вже в 1/8 фіналу.

Беллінгем ще й непоганим асистентом у складі "Реала" себе зарекомендував. У сезоні 2023/24 англійський півзахисник оформив 13 результативних передач. За системою гол+пас результат новачка "вершкових" склав 36 пунктів за 42 матчі. У того ж Вінісіуса показник на один бал виявився меншим (35). Щоправда, і поєдинків бразилець зіграв трохи менше (39). Тим не менше, кеф на "Золотий м'яч" для Беллінгема зараз опинився в коридорі 6.50-19.00.

Якщо би список претендентів визначався лише за трофеями, то лідером переліку став би оборонець "Реала" Дані Карвахаль. Він не тільки завоював ті ж титули, що й Вінісіус із Беллінгемом. Він ще й чемпіоном Європи зі збірною Іспанії став! Фланговий виконавець був основним в обох командах, а ще забив у фіналі Ліги чемпіонів. Чим не фаворит? Вочевидь, за амплуа. І хоч після тріумфу на ЧС-2006 "Золотий м'яч" віддали оборонцю Каннаваро, та цьогоріч на таке диво сподіватися годі. Ось і коефіцієнт на його перемогу склав 9.00-41.00 пунктів.

Поруч із Карвахалем ще один іспанець – Родрі. Його гру можуть оцінити справжні естети. Хавбек англійського "Манчестер Сіті" – найпрацьовитіший віл команди Пепа Гвардіоли. Роль іспанського мага м'яча неозброєним оком малопомітна. Та без його наполегливої праці "містянам" було би значно важче взяти чемпіонський титул АПЛ. А збірної Іспанії, найімовірніше, і близько до фіналу Євро-2024 не було би. Букмекери надихнулися працеголіком із Мадрида, тож ставки на приз Родрі приймають в коридорі 2.75-8.00 пунктів.

П'ятий претендент входить до категорії авансових. У футболі залишається категорія вболівальників, які дивляться лише чемпіонати світу та Європи. Для таких періодичних фанатів справжнім відкриттям Євро-2024 став Ламін Ямал. Юний іспанець з такою легкістю ввірвався в розбірки старших, що змусив згадати перші роки на елітному рівні недавніх домінаторів – Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі. У складі збірної Іспанії він був основним, забив 1 м'яч і оформив 4 асисти на турнірі. Шанси Ямала на "Золотий м'яч-2024" оцінили такими же цифрами, як і Карвахаля. Отже, на свій приз перлині "Барселони" доведеться трохи зачекати.

Вінісіус – фаворит опитування від France Football цьогоріч. Якщо "Золотий м'яч" дістанеться нападнику "Реала", то він стане п'ятим бразильцем в історії з нагородою. Раніше приз двічі здобув Роналдо (1997, 2002), а компанію в пантеоні йому склали Рівалдо (1999), Роналдінью (2004) та Кака (2007). І єдиним питанням після церемонії стане лише одне – Чи справді Вінісіус уже досягнув рівня чотирьох чарівників-співвітчизників?..