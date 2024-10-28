"Золотой мяч-2024": кто фаворит на футбольный суперприз без Месси и Роналду

Церемония награждения состоится 28 октября в Париже. Мероприятие традиционно примет театр "Шатле". Основное событие вечера начнется в 20:00 по киевскому времени. В прямом эфире церемонию "Золотой мяч-2024" покажет телеканал Setanta Sports.

В течение дня France Football будет постепенно объявлять футболистов, занявших в опросе места с 30-го по 11-е. Впоследствии финальные позиции в классификации узнает десятка лучших. Кроме того организаторы вручат женский "Золотой мяч", приз Яшина, приз Мюллера, приз Копы, приз Сократеса. В первый раз наградят лучших тренеров года среди мужчин и женщин.

Главными претендентами на приз стали лидеры самых успешных команд 2024-го – "Реала" и национальной команды Испании. Мадридцы в сезоне 2023/24 выиграли Суперкубок Испании, Ла Лигу и, конечно, Лигу чемпионов. Вот и лучший бомбардир "сливочных" – Винисиус Жуниор – стал главным фаворитом на "Золотой мяч". Бразилец оформил 24 мяча во всех турнирах, прибавив к 15-ти головам в чемпионате Испании еще шесть – в главном еврокубке. В частности, расстроил "Боруссию" Д в финале турнира.

В данный момент коэффициент на победу Винисиуса в опросе существенно упал. Цифры находятся в коридоре 1.05-1.44 пункта. Такой подход букмекеров откровенно удивил, но, по всей видимости, связан с инсайдами о ходе голосования за "Золотой мяч-2024". Бразильский нападающий "Реала" не должен быть безоговорочным фаворитом. По сравнению с Бензема образца 2022 года он – не единственная звезда атак мадридцев. Да и сборная Бразилии со скандальным "сливочным" в составе бесславно вылетела в 1/4 финала Копа Америка...

Фото: Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор – партнеры и конкуренты (realmadrid.com)

Более сбалансированным был сезон одноклубника Винисиуса. Англичанин Джуд Беллингем провел яркий дебютный год в "Реале". Хавбек стал лучшим бомбардиром мадридцев в чемпионате Испании (19 мячей), регулярно забивал в Лиге чемпионов (4 гола) и дошел со сборной Англии до финала Евро-2024. Более того, он был лидером "Трех львов", спас англичан от сенсационного вылета уже в 1/8 финала.

Беллингем еще и неплохим ассистентом в составе "Реала" себя зарекомендовал. В сезоне 2023/24 английский полузащитник оформил 13 результативных передач. По системе гол+пас результат новичка "сливочных" составил 36 пунктов в 42-х матчах. У того же Винисиуса показатель на один балл оказался меньше (35). Правда, и поединков бразилец сыграл поменьше (39). Тем не менее, кэф на "Золотой мяч" для Беллингема сейчас оказался в коридоре 6.50-19.00.

Если бы список претендентов определялся только по трофеям, то лидером перечня стал бы защитник "Реала" Дани Карвахаль. Он не только завоевал те же титулы, что и Винисиус с Беллингемом. Он еще и чемпионом Европы со сборной Испании стал! Фланговый исполнитель был основным в обеих командах, а еще забил в финале Лиги чемпионов. Чем не победитель? Очевидно, что по амплуа. И хотя после триумфа на ЧМ-2006 "Золотой мяч" отдали защитнику Каннаваро, в этом году на такое чудо надеяться не стоит. Вот и коэффициент на его победу составил 9.00-41.00 пунктов.

Рядом с Карвахалем еще один испанец – Родри. Его игру могут оценить настоящие эстеты. Хавбек английского "Манчестер Сити" – самый трудолюбивый вол команды Пепа Гвардиолы. Роль испанского мага мяча невооруженным глазом малозаметна. Но без его упорного труда "горожанам" было бы гораздо труднее взять чемпионский титул АПЛ. А сборной Испании, скорее всего, и близко к финалу Евро-2024 не было бы. Букмекеры вдохновились трудоголиком из Мадрида, поэтому ставки на приз Родри принимают в коридоре 2.75-8.00 пунктов.

Пятый претендент входит в категорию авансовых. В футболе остается категория болельщиков, смотрящих только чемпионаты мира и Европы. Для таких периодических фанатов настоящим открытием Евро-2024 стал Ламин Ямал. Юный испанец с такой легкостью ворвался в разборки старших, что заставил вспомнить первые годы на элитном уровне недавних доминаторов – Криштиану Роналду и Лионеля Месси. В составе сборной Испании он был основным, забил 1 мяч и оформил 4 ассиста на турнире. Шансы Ямала на "Золотой мяч-2024" оценили такими же цифрами, как и Карвахаля. Итак, свой приз жемчужине "Барселоны" придется немного подождать.

Винисиус – фаворит опроса от France Football в этом году. Если "Золотой мяч" достанется нападающему "Реала", то он станет пятым бразильцем в истории с наградой. Ранее приз дважды получил Роналдо (1997, 2002), а компанию в пантеоне ему составили Ривалдо (1999), Роналдиньо (2004) и Кака (2007). И единственным вопросом после церемонии станет только один – Действительно ли Винисиус уже достиг уровня четырех волшебников-соотечественников?..