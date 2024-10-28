"Золотий м'яч-2024": де дивитися церемонію нагородження суперпризом

Культове видання France Football у понеділок оголосить володаря головного індивідуального призу в світу футболу за підсумками 2024 року.

Де дивитися вручення "Золотого м'яча-2024" онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна .

Церемонія нагородження відбудеться 28 жовтня в столиці Франції. Захід прийме паризький театр "Шатле". Основна подія знаменного вечора розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Офіційним транслятором "Золотого м'яча-2024" на території України стала Setanta Sports. Медіасервіс покаже церемонію у прямому ефірі однойменного телеканалу та на OTT-платформі. Окрім того, трансляцію можна буде переглянути на YouTube-каналі Setanta Sports безпосередньо в цій новині.

Упродовж вечора France Football оголошуватиме прізвища виконавців, які посіли в голосуванні місця з 30-го по 11-те. Пізніше оголосять фінальну десятку найкращих і володаря головного призу. Перед врученням "Золотого м'яча" роздадуть інші нагороди – жіночий "Золотий м'яч", приз Яшина, приз Мюллєра, приз Копи, приз Сократеса, а також уперше назвуть найкращих тренерів року чоловічої та жіночої команд.

Серед претендентів на призи знайшлися місця для двох українців. Форвард італійської "Роми" Артем Довбик потрапив до 30-ки претендентів на "Золотий м'яч". Натомість голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін позмагається за приз Яшина, що вручають найкращому воротарю року.

Хто фаворит "Золотого м'яча-2024"

Головним претендентом на приз вважають нападника мадридського "Реала" Вінісіуса Жуніора. У сезоні 2023/24 він став чемпіоном Іспанії, здобув Суперкубок Іспанії та завоював трофей Ліги чемпіонів із голом у фіналі. На старті нового сезону поповнив колекцію трофеїв Суперкубком УЄФА.

Конкуренцію бразильцю намагатиметься скласти Родрі. Півзахисник "Манчестер Сіті" став чемпіоном Англії, а в складі збірної Іспанії тріумфував на Євро-2024. Хавбек був визнаний найкращим футболістом континентальної першості.

Третій претендент – атакувальний півзахисник "Реала" Джуд Беллінгем. Він завоював низку трофеїв із мадридцями (Ла Ліга, Суперкубок Іспанії, Ліга чемпіонів). Пізніше він дійшов зі збірною Англії до фіналу чемпіонату Європи.