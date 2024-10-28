"Золотий м'яч-2024": де дивитися церемонію нагородження суперпризом
Культове видання France Football у понеділок оголосить володаря головного індивідуального призу в світу футболу за підсумками 2024 року.
Де дивитися вручення "Золотого м'яча-2024" онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна.
Церемонія нагородження відбудеться 28 жовтня в столиці Франції. Захід прийме паризький театр "Шатле". Основна подія знаменного вечора розпочнеться о 20:00 за київським часом.
Офіційним транслятором "Золотого м'яча-2024" на території України стала Setanta Sports. Медіасервіс покаже церемонію у прямому ефірі однойменного телеканалу та на OTT-платформі. Окрім того, трансляцію можна буде переглянути на YouTube-каналі Setanta Sports безпосередньо в цій новині.
Упродовж вечора France Football оголошуватиме прізвища виконавців, які посіли в голосуванні місця з 30-го по 11-те. Пізніше оголосять фінальну десятку найкращих і володаря головного призу. Перед врученням "Золотого м'яча" роздадуть інші нагороди – жіночий "Золотий м'яч", приз Яшина, приз Мюллєра, приз Копи, приз Сократеса, а також уперше назвуть найкращих тренерів року чоловічої та жіночої команд.
Серед претендентів на призи знайшлися місця для двох українців. Форвард італійської "Роми" Артем Довбик потрапив до 30-ки претендентів на "Золотий м'яч". Натомість голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін позмагається за приз Яшина, що вручають найкращому воротарю року.
Хто фаворит "Золотого м'яча-2024"
Головним претендентом на приз вважають нападника мадридського "Реала" Вінісіуса Жуніора. У сезоні 2023/24 він став чемпіоном Іспанії, здобув Суперкубок Іспанії та завоював трофей Ліги чемпіонів із голом у фіналі. На старті нового сезону поповнив колекцію трофеїв Суперкубком УЄФА.
Конкуренцію бразильцю намагатиметься скласти Родрі. Півзахисник "Манчестер Сіті" став чемпіоном Англії, а в складі збірної Іспанії тріумфував на Євро-2024. Хавбек був визнаний найкращим футболістом континентальної першості.
Третій претендент – атакувальний півзахисник "Реала" Джуд Беллінгем. Він завоював низку трофеїв із мадридцями (Ла Ліга, Суперкубок Іспанії, Ліга чемпіонів). Пізніше він дійшов зі збірною Англії до фіналу чемпіонату Європи.
До слова, раніше зібрали головне навколо "Золотого м'яча-2024" в день церемонії.
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