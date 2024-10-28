"Золотой мяч-2024": где смотреть церемонию награждения суперпризом

Культовое издание France Football в понедельник объявит обладателя главного индивидуального приза в мире футбола по итогам 2024 года.

Где смотреть вручение "Золотого мяча-2024" онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина .

Церемония награждения пройдет 28 октября в столице Франции. Мероприятие примет парижский театр "Шатле". Основное событие знаменательного вечера начнется в 20:00 по киевскому времени.

Официальным транслятором "Золотого мяча-2024" на территории Украины стала Setanta Sports. Медиасервис покажет церемонию в прямом эфире одноименного телеканала и OTT-платформе. Кроме того, трансляцию можно будет просмотреть на YouTube канале Setanta Sports непосредственно в этой новости.

На протяжении вечера France Football будет объявлять фамилии исполнителей, занявших в голосовании места с 30-го по 11-е. Позже объявят финальную десятку лучших и обладателя главного приза. Перед вручением "Золотого мяча" раздадут другие награды – женский "Золотой мяч", приз Яшина, приз Мюллера, приз Копы, приз Сократеса, а также назовут лучших тренеров года мужской и женской команд.

Среди претендентов на призы нашлись места для двух украинцев. Форвард итальянской "Ромы" Артем Довбик попал в 30-ку претендентов на "Золотой мяч". В свою очередь голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин поборется за приз Яшина, который вручается лучшему вратарю года.

Кто фаворит "Золотого мяча-2024"

Главным претендентом на приз считают нападающего мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора. В сезоне 2023/24 он стал чемпионом Испании, выиграл Суперкубок Испании и завоевал трофей Лиги чемпионов с голом в финале. На старте нового сезона пополнил коллекцию трофеев Суперкубком УЕФА.

Конкуренцию бразильцу будет пытаться составить Родри. Полузащитник "Манчестер Сити" стал чемпионом Англии, а в составе сборной Испании триумфовал на Евро-2024. Хавбек был признан лучшим футболистом континентального первенства.

Третий претендент – атакующий полузащитник "Реала" Джуд Беллингем. Он завоевал ряд трофеев с мадридцами (Ла Лига, Суперкубок Испании, Лига чемпионов). Позже он дошел со сборной Англии в финал чемпионата Европы.