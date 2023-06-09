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"Золотий м'яч-2023": організатор оприлюднив дати номінації

Фото: Володар "Золотого м'яча-2022" Карім Бензема (hindustantimes.com)
Автор: Антон Федорців

Редакція культового видання France Football визначилася з термінами вручення цьогоріч головного індивідуального призу в світі футболу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France Football.

"Золотий м'яч-2023" вручать 30 жовтня. Перелік номінантів оголосять 6 вересня.

За нагороду позмагаються 30 футболістів. Найкращого оберуть представники всіх країн-членів ФІФА. Церемонія нагородження відбудеться в Парижі. Захід прийме тамтешній театр "Шатле".

Торік "Золотий м'яч" здобув тодішній капітан мадридського "Реала" Карім Бензема. Французький форвард набрав 549 рейтингових очок. У боротьббі за приз він обійшов Садьйо Мане та Кевіна Де Брюйне.

Рекордсменами "Золотого м'яча" залишаються одвічні конкуренти – Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду. Перший здобув 7 нагород за час ігрової кар'єри. Натомість другий найчастіше потрапляв у список претендентів (18 разів).

До слова, раніше Мессі отримав топ-конкурента в боротьбі за "Золотий м'яч-2023".

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Золотий м'яч