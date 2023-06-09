"Золотой мяч-2023": организатор обнародовал даты номинации

"Золотой мяч-2023" будет вручен 30 октября. Список номинантов объявят 6 сентября.

За награду сразятся 30 футболистов. Лучшего выберут представители всех стран-членов ФИФА. Церемония награждения состоится в Париже. Мероприятие примет местный театр "Шатле".

В прошлом году "Золотой мяч" завоевал тогдашний капитан мадридского "Реала" Карим Бензема. Французский форвард набрал 549 рейтинговых очков. В борьбе за приз он обошел Садьо Мане и Кевина Де Брюйне.

Рекордсменами "Золотого мяча" остаются извечные конкуренты – Лионель Месси и Криштиану Роналду. Первый завоевал 7 наград за время игровой карьеры. В свою очередь второй чаще всего попадал в список претендентов (18 раз).