"Золотий м'яч-2023": де дивитися церемонію і хто став конкурентом Мессі

Культове французьке видання France Football готується оголосити володаря найпрестижнішої індивідуальної нагороди в світі футболу – "Золотого м'яча". На приз претендують чемпіон світу зі збірною Аргентини Ліонель Мессі та володар требла з англійським "Манчестер Сіті" Ерлінг Холанд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter журналу .

Церемонія нагородження "Золотий м'яч-2023" відбудеться 30 жовтня в Парижі. Захід пройде в театрі "Шатле". Основна подія вечора розпочнеться о 21:45 за київським часом. У прямому ефірі церемонію можна переглянути на YouTube-каналі "Футбол 2.0" безпосередньо в цій новині.

Починаючиз 18:45, France Football оголошуватиме футболістів, які посіли в опитуванні місця з 30-го по 11-те. Згодом фінальні місця дізнається десятка найкращих, а також вручать жіночий "Золотий м'яч", приз Яшина (найкращому воротарю), приз Мюллєра (найкращому бомбардиру), приз Копи (найкращому молодому футболісту), приз Сократеса.

Головним претендентом на "Золотий м'яч" цьогоріч став Мессі. Він привів аргентинську збірну до тріумфу на ЧС-2022 і став чемпіоном Франції з "Парі Сен-Жермен". Коефіцієнт на ще одну перемогу 7-разового володаря "Золотого м'яча" від контори Favbet склав 1,10.

Тим часом кеф на тріумф Холанда значно вищий – 5,00. Шанси решти футбольних зірок фактично нереальні. Зокрема, на Кіліана Мбаппе приймають ставки з балом 30,00, на Вінісіуса Жуніора – 50,00. Такі ж цифри запропонували за перемогу Кевіна Де Брюйне, Каріма Бенземи та Родрі.

Ліонель Мессі в 2023 році

Сезон 2022/23 аргентинець провів у складі французького "Парі Сен-Жермен". За парижан нападник відіграв 41 матч у всіх турнірах, у яких забив 21 м'яч і віддав 20 результативних передач.

Влітку Мессі підписав із "Інтером Маямі" контракт на 2,5 роки. Флоридці платитимуть аргентинцю 50-60 млн доларів за сезон. Разом із нападником лави "чапель" поповнили екс-партнери Мессі в "Барселоні" Альба та Бускетс. Вони привели "Інтер Маямі" до перемоги в Кубку ліг США та Мексики.

Зі збірною Аргентини Мессі стартував у кваліфікації до ЧС-2026. У першому турі відбору він забив єдиний м'яч у протистоянні з Еквадором (1:0). Гол зі штрафного дозволив наздогнати англійця Бекхема в списку рекордсменів стандартів.

Фото: Список претендентів на нагороди від France Football у 2023 році (twitter.com/ballondor)