Золотий Кубок: рекорд Мексики, поразка екстренера Мудрика та фіаско форварда "Динамо"

Збірна Мексики стала переможцем Золотого Кубка-2025. У фіналі турніру, який фактично є чемпіонатом Північної Америки, вона обіграла збірну США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати турніру .

Золотий Кубок-2025, фінал

США – Мексика – 1:2

Голи: Річардс, 4 – Хіменес, 27, Альварес, 78

Як пройшов фінал

Фінал, що відбувся в американському Х'юстоні, став кульмінацією престижного змагання. Воно проходило з 14 червня по 6 липня на полях США та Канади, проте цьогоріч перебувало у затінку Клубного чемпіонату світу.

У фінальному матчі збірна США відкрила рахунок вже на 4-й хвилині зусиллями захисника Кріса Річардса. Проте мексиканці відновили рівновагу до перерви: відзначився Рауль Хіменес.

Ключовий момент настав на 78-й хвилині: півзахисник англійського "Вест Хема" Едсон Альварес головою замкнув навіс зі стандарту й вивів Мексику вперед. У підсумку – 2:1 на користь мексиканців, які знову підняли над головою головний трофей Північної Америки.

Рекорди та український слід

Мексика стала чемпіоном у другий раз поспіль, а загалом здобула 13-й титул у фіналах Золотого Кубка – це абсолютний рекорд турніру.

Для США ця поразка стала шостою у фіналах змагання – і кожного разу американців зупиняла саме Мексика. До речі, на цьому турнірі "зірково-смугастих" очолював аргентинський фахівець Маурісіо Почеттіно, який у 2023-2024 роках тренував нашого Михайла Мудрика в "Челсі".

Був на турнірі і більш виразніший український слід: у складі збірної Панами грав форвард київського "Динамо" Едуардо Герреро. Він провів три матчі та відзначився одним голом, забивши з пенальті Гваделупі (панамці перемогли – 5:2).

Збірна динамівця у своїй групі фінішувала першою, обійшовши Гватемалу, Ямайку та Гваделупу. Проте вже в першому колі плей-офф поступилась Гондурасу по пенальті – 4:5 (рахунок після додаткового часу – 1:1). І саме промах Герреро в серії став для Панами фатальним.

Загалом у цьогорічному турнірі брали участь 16 команд, серед яких – одна запрошена: Саудівська Аравія. Призерами, окрім Мексики та США, стали Гватемала та Гондурас. Ці збірні поступилися у півфіналі та отримали бронзові нагороди.