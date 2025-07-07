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Золотой Кубок: рекорд Мексики, поражение экстренера Мудрика и фиаско форварда "Динамо"

Хьюстон, Понедельник 07 июля 2025 10:57
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Золотой Кубок: рекорд Мексики, поражение экстренера Мудрика и фиаско форварда "Динамо" Фото: Сборная Мексики (x.com/miseleccionmxen)
Автор: Андрей Костенко

Сборная Мексики стала победителем Золотого Кубка-2025. В финале турнира, который фактически является чемпионатом Северной Америки, она обыграла сборную США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира.

Золотой Кубок-2025, финал

США - Мексика - 1:2

Голы: Ричардс, 4 - Хименес, 27, Альварес, 78

Как прошел финал

Финал, состоявшийся в американском Хьюстоне, стал кульминацией престижного соревнования. Оно проходило с 14 июня по 6 июля на полях США и Канады, однако в этом году находилось в тени Клубного чемпионата мира.

В финальном матче сборная США открыла счет уже на 4-й минуте усилиями защитника Криса Ричардса. Однако мексиканцы восстановили равновесие до перерыва: отличился Рауль Хименес.

Ключевой момент наступил на 78-й минуте: полузащитник английского "Вест Хэма" Эдсон Альварес головой замкнул навес со стандарта и вывел Мексику вперед. В итоге - 2:1 в пользу мексиканцев, которые снова подняли над головой главный трофей Северной Америки.

Золотой Кубок: рекорд Мексики, поражение экстренера Мудрика и фиаско форварда &quot;Динамо&quot;

Рекорды и украинский след

Мексика стала чемпионом во второй раз подряд, а в целом получила 13-й титул в финалах Золотого Кубка - это абсолютный рекорд турнира.

Для США это поражение стало шестым в финалах соревнования - и каждый раз американцев останавливала именно Мексика. Кстати, на этом турнире "звездно-полосатых" возглавлял аргентинский специалист Маурисио Почеттино, который в 2023-2024 годах тренировал нашего Михаила Мудрика в "Челси".

Был на турнире и более выразительный украинский след: в составе сборной Панамы играл форвард киевского "Динамо" Эдуардо Герреро. Он провел три матча и отметился одним голом, забив с пенальти Гваделупе (панамцы победили - 5:2).

Сборная динамовца в своей группе финишировала первой, обойдя Гватемалу, Ямайку и Гваделупу. Однако уже в первом круге плей-офф уступила Гондурасу по пенальти - 4:5 (счет после дополнительного времени - 1:1). И именно промах Герреро в серии стал для Панамы роковым.

Всего в нынешнем турнире принимали участие 16 команд, среди которых - одна приглашенная: Саудовская Аравия. Призерами, кроме Мексики и США, стали Гватемала и Гондурас. Эти сборные уступили в полуфинале и получили бронзовые награды.

Ранее сообщили, кто и когда сыграет в полуфинале Клубного чемпионата мира.

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