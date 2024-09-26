Дві медальні інтриги: літній чемпіонат України з біатлону закрили драматичні естафети

Збірні Києва та Тернопільщини здобули перемоги у останній день першості України з літнього біатлону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань .

26 вересня розіграли національні нагороди в жіночій та чоловічій естафетах. Першими на старт вийшли жінки.

Після двох перших етапів гонки в лідерах була команда Чернігівщини. Валерія Дмитренко та Марія Голоборода подолали обидва вогневі рубежі без жодного промаху. Однак на середині дистанції у лідери вийшла перша команда Києва. Ірина Шевченко провела "чисті" рубежі та змогла випередити чернігівку Інну Антоненко, яка "заробила" три штрафні кола.

На останньому вогневому рубежі киянка Вікторія Хвостенко схибила тричі. Однак, не дозволила себе обійти Варварі Калиті, яка заробила лише одне штрафне коло. У підсумку з відривом 54,6 секунди перемогу здобули столичні спортсменки (Валерія Шейгас, Лілія Стеблина, Ірина Шевченко та Вікторії Хвостенко). Команда Чернігівщини стала другою, сумчанки здобули "бронзу".

У чоловічій естафеті такої інтриги не було. Тут лідерство впродовж усієї гонки утримувала четвірка Тернопільської області. На шляху до "золота" Дмитро Грущак, який стартував першим, показав найшвидший час на етапі та вирвався у беззаперечні лідери. Цей заспів підтримали Костянтин Марценюк, Євген Івченко та Тарас Тарасюк. Загалом вони "заробили" лише два штрафні кола.

Натомість активна боротьба за "срібло" розгорнулась між командами Сумської та Чернігівської областей. Вирішальним виявився останній етап. Представник Чернігівщини Єгор Макаренко припустився трьох хиб, дозволивши Владиславу Чихарю, у якого було лише одне штрафне коло, вивести команду Сумщини вперед.

Літній чемпіонат України з біатлону: медальні підсумки

Змагання проходили з 23 до 26 вересня у Яворові Львівської області. Медалі серед чоловіків та жінок розігрувалися у естафеті та двох індивідуальних дисциплінах – спринті та суперспринті.

У жіночих стартах чемпіонками стали представниця збірної України Олена Городна (спринт) та 18-річна Поліна Пуцко (суперспринт). У чоловіків "золото" вибороли Руслан Ткаленко (спринт) та чемпіон світу Дмитро Підручний (суперспринт).