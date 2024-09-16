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Віттоцці та Фак тріумфували в City Biathlon-2024

Дрезден, Понеділок 16 вересня 2024 11:59
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Віттоцці та Фак тріумфували в City Biathlon-2024 Фото: Ліза Віттоцці на мажорній ноті входить в сезон (facebook.com/citybiathlon)
Автор: Антон Федорців

Італійська біатлоністка Ліза Віттоцці та словенець Яков Фак виграли виставкові перегони в німецькому Дрездені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Щорічна шоу-гонка цього разу завітала в Саксонію замість традиційного Вісбадена. Утім, Дрезден був не надто привітним до провідних біатлоністів світу, рясно поливаючи трасу дощем.

Дворазова чемпіонка світу Віттоцці вдруге поспіль виграла City Biathlon. Цього разу на фініші вона на понад 9 секунд випередила німкеню Йоганну Пуфф. У боротьбі за третє місце на фініші норвезька біатлоністка Кароліна Кноттен випередила ще одну німкеню – Франціску Пройсс – на мізерні 0.1 секунди.

Титулований норвежець Йоганнес Бьо лідирував фактично впродовж усієї дистанції. Проте, на останньому колі словенець Фак зумів випередити чинного володаря Великого кришталевого глобуса. Третім став господар траси Юстус Штрелов.

City Biathlon-2024, жінки:

  1. Ліза Віттоцці (Італія)
  2. Йоганна Пуфф (Німеччина) +9,3
  3. Каролін Кноттен (Норвегія) +28,0

City Biathlon-2024, чоловіки:

  1. Яков Фак (Словенія)
  2. Йоганнес Бьо (Норвегія) +3,3
  3. Юстус Штрелов (Німеччина) +5,2

До слова, збірна України отримала тренерів на новий сезон Кубка світу.

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