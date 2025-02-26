"Золота карта Трампа": в США хочуть продавати інвесторам громадянство за 5 млн доларів

За словами глави держави, нова програма замінить візову програму для інвесторів-іммігрантів EB-5, яка дозволяє іноземним інвесторам з великими сумами грошей, які створюють або зберігають робочі місця в США, стати постійними резидентами. Натомість буде введена так звана "золота карта".

Програма EB-5 надає "грін-карти" іноземцям, які обіцяють інвестувати в американський бізнес.

"Ми збираємося продавати "золоту карту". Ми маємо намір встановити ціну на цю карту близько 5 мільйонів доларів", - сказав Трамп.

Він додав, що нова ініціатива дасть іноземцям привілеї грін-карти, а також це буде шлях до громадянства США і "заможні люди будуть приїжджати в нашу країну, купуючи цю карту". Президент додав, що подробиці нової схеми з'являться через два тижні.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи зможуть російські олігархи претендувати на отримання золотих карток, Трамп додав, що, можливо, ці люди матимуть на них право.

"Так, можливо. Я знаю деяких російських олігархів, які є дуже хорошими людьми", - сказав він.

"Золота карта Трампа"

На сайті Служби імміграції та натуралізації зазначено, що програма для іммігрантів-інвесторів EB-5, якою керує Служба громадянства та імміграції США, була створена Конгресом у 1990 році для "стимулювання економіки США через створення робочих місць і капіталовкладення іноземних інвесторів".

Міністр торгівлі Говард Лутнік у вівторок заявив, що "програма EB-5 була повна нісенітниць, вигадок і шахрайства", та що "це був спосіб отримати грін-карту за низькою ціною".

"Тому президент сказав, що замість того, щоб мати таку безглузду програму EB-5, ми збираємося припинити програму EB-5. Ми замінимо її золотою карткою Трампа", - сказав він.