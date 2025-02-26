"Золотая карта Трампа": в США хотят продавать инвесторам гражданство за 5 млн долларов

По словам главы государства, новая программа заменит визовую программу для инвесторов-иммигрантов EB-5, которая позволяет иностранным инвесторам с большими суммами денег, которые создают или сохраняют рабочие места в США, стать постоянными резидентами. Взамен будет введена так называемая "золотая карта".

Программа EB-5 предоставляет "грин-карты" иностранцам, которые обещают инвестировать в американский бизнес.

"Мы собираемся продавать "золотую карту". Мы намерены установить цену на эту карту около 5 миллионов долларов", - сказал Трамп.

Он добавил, что новая инициатива даст иностранцам привилегии грин-карты, а также это будет путь к гражданству США и "состоятельные люди будут приезжать в нашу страну, покупая эту карту". Президент добавил, что подробности новой схемы появятся через две недели.

Отвечая на вопрос журналиста, смогут ли российские олигархи претендовать на получение золотых карточек, Трамп добавил, что, возможно, эти люди будут иметь на них право.

"Да, возможно. Я знаю некоторых российских олигархов, которые являются очень хорошими людьми", - сказал он.

"Золотая карта Трампа"

На сайте Службы иммиграции и натурализации указано, что программа для иммигрантов-инвесторов EB-5, которой руководит Служба гражданства и иммиграции США, была создана Конгрессом в 1990 году для "стимулирования экономики США через создание рабочих мест и капиталовложения иностранных инвесторов".

Министр торговли Говард Лутник во вторник заявил, что "программа EB-5 была полна чепухи, выдумок и мошенничества", и что "это был способ получить грин-карту по низкой цене".

"Поэтому президент сказал, что вместо того, чтобы иметь такую бессмысленную программу EB-5, мы собираемся прекратить программу EB-5. Мы заменим ее золотой карточкой Трампа", - сказал он.