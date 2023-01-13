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Зображення та зум вражають: в мережі з’явилось відео роботи українського дрона "SHARK"

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Україна, П'ятниця 13 січня 2023 22:50
Зображення та зум вражають: в мережі з’явилось відео роботи українського дрона "SHARK" Фото: в мережі з’явилось відео роботи українського дрона "SHARK" (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Український безпілотний літальний апарат “SHARK” проводить розвідку поблизу міста Донецьк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Благодійного фонду Сергія Притули.

На опублікованих кадрах видно, що “SHARK” має багато переваг - досить високу якість зображення та зум. Українські військові використовують його для розвідувальних операцій над Донецьком.

Зазвичай даний дрон використовується для проведення глибинної аеророзвідки та коригування, у тому числі західного далекобійного озброєння - зокрема HIMARS. Він може залітати у тил ворога на відстань до 60 кілометрів та спостерігати за об'єктом на відстані до 5 кілометрів.

Раніше повідомлялось, що український безпілотник Shark пройшов модернізацію Компанія розробник показала оновлений дрон.

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Донецьк дрони
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