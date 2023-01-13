ua ru
Пт, 13 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Изображение и зум впечатляют: в сети появилось видео работы украинского дрона "SHARK"

Новина українською →
Украина, Пятница 13 января 2023 22:50
Изображение и зум впечатляют: в сети появилось видео работы украинского дрона "SHARK" Фото: в сети появилось видео работы украинского дрона "SHARK" (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинский беспилотный летательный аппарат "SHARK" проводит разведку вблизи города Донецка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Благотворительного фонда Сергея Притулы.

На опубликованных кадрах видно, что "SHARK" имеет много преимуществ - достаточно высокое качество изображения и зум. Украинские военные используют его для разведывательных операций над Донецком.

Обычно данный дрон используется для проведения глубинной аэроразведки и корректировки, в том числе западного дальнобойного вооружения - в частности, HIMARS. Он может залетать в тыл врага на расстояние до 60 километров и наблюдать объект на расстоянии до 5 километров.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник Shark прошел модернизацию . Компания разработчик показала обновленный дрон.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецк дрони
NEWS
Британия в понедельник объявит о передаче Украине танков Challenger 2, - СМИ
Британия в понедельник объявит о передаче Украине танков Challenger 2, - СМИ
DAILY
Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам