Изображение и зум впечатляют: в сети появилось видео работы украинского дрона "SHARK"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Благотворительного фонда Сергея Притулы.

На опубликованных кадрах видно, что "SHARK" имеет много преимуществ - достаточно высокое качество изображения и зум. Украинские военные используют его для разведывательных операций над Донецком.

Обычно данный дрон используется для проведения глубинной аэроразведки и корректировки, в том числе западного дальнобойного вооружения - в частности, HIMARS. Он может залетать в тыл врага на расстояние до 60 километров и наблюдать объект на расстоянии до 5 километров.