Зняття обмежень для ЗСУ на застосування зброї Заходу допоможе мирним зусиллям, - Боррель

Скасування обмежень для України на використання зброї, що передана країнами Заходу, допоможе просунути мирні зусилля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову дипломатії Європейського союзу Жозепа Борреля у Twitter .

"Я з нетерпінням чекаю зустрічі з ним у Брюсселі та дискусії з міністрами закордонних справ та оборони країн ЄС наступного тижня, щоб просунутися вперед у нашій підтримці України", - додав він.

За словами чиновника, він передав міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі, що ЄС повністю підтримує боротьбу України проти російської агресії.

За словами Борреля, зняття обмежень для України на застосування західного озброєння проти російських військових дозволило б:

Що передувало

Нагадаємо, партнери України з минулого року надають українським воїнам далекобійні ракети. Вони здатні знищувати цілі на відстані до 250 км. Але подібне озброєння ЗСУ не можуть застосовувати для ударів по території Росії.

Зокрема, такі обмеження запровадили США. Вони дозволяють українським захисникам використовувати передане озброєння лише для ударів по російських окупантах, що знаходяться поблизу кордону. При цьому використовувати для далекобійних ударів по РФ ракети ATACMS заборонено.

Після початку української операції у Курській області країни Заходу можуть змінити свою позицію щодо цього питання. Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.

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