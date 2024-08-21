Снятие ограничений для ВСУ на применение оружия Запада поможет мирным усилиям, - Боррель

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля в Twitter .

"Я с нетерпением жду встречи с ним в Брюсселе и дискуссии с министрами иностранных дел и обороны стран ЕС на следующей неделе, чтобы продвинуться вперед в нашей поддержке Украины", - добавил он.

По словам чиновника, он передал министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, что ЕС полностью поддерживает борьбу Украины против российской агрессии.

По словам Борреля, снятие ограничений для Украины на применение западного вооружения против российских военных позволило бы:

Что предшествовало

Напомним, партнеры Украины с прошлого года предоставляют украинским воинам дальнобойные ракеты. Они способны уничтожать цели на расстоянии до 250 километров. Но подобное вооружение ВСУ не могут применять для ударов по территории России.

В частности, такие ограничения ввели США. Они разрешают украинским защитникам использовать переданное вооружение только для ударов по российским оккупантам, которые находятся вблизи границы. При этом использовать для дальнобойных ударов по РФ ракеты ATACMS - запрещено.

После начала украинской операции в Курской области страны Запада могут изменить свою позицию по этому вопросу. Более детально об этом - в материале РБК-Украина.

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