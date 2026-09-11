Зняли заборону, але є нюанс: на Полтавщині дозволили полювання під час війни

На Полтавщині цього року знову дозволили полювання. Рішення Ради оборони області передбачає, що мисливці зможуть виходити в угіддя протягом трьох місяців, але лише у вихідні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Полтавську ОВА.
Полювання дозволене з 1 жовтня до 31 грудня 2026 року включно - тільки по суботах і неділях.
Перед початком полювання мають бути погоджені:
Їх необхідно заздалегідь погодити з районними військовими адміністраціями, територіальними підрозділами Національної поліції та Полтавським зональним відділом Військової служби правопорядку.
Рішення Ради оборони області також мають довести до користувачів мисливських угідь усіх форм власності.
Від початку повномасштабного вторгнення в Україні діє заборона на полювання на період воєнного стану.
У грудні 2025 року Рада оборони Полтавської області вже дозволяла окремим групам мисливців проводити заходи з регулювання чисельності червоної лисиці та дикого кабана. Для цього потрібно було отримати погодження поліції та військових адміністрацій, повідомляло "Суспільне.Полтава".
Раніше РБК-Україна писало, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15431, який передбачає масштабну реформу мисливського господарства, зокрема його цифровізацію та нові правила використання мисливських угідь. Документ уже викликав критику зоозахисників та екологів, які вимагають відхилити його через низку положень щодо полювання та захисту диких тварин.
Також ми розповідали, що на сайті Кабміну з’явилася пропозиція запровадити безстроковий мораторій на полювання в Україні та не допустити запровадження державного свята "День мисливства". Однак відповідна петиція не набрала потрібної кількості голосів.