Зняли заборону, але є нюанс: на Полтавщині дозволили полювання під час війни

Полювання дозволене з 1 жовтня до 31 грудня 2026 року включно - тільки по суботах і неділях.

Які умови діятимуть

Перед початком полювання мають бути погоджені:

графіки проведення полювання;

маршрути;

списки мисливців.

Їх необхідно заздалегідь погодити з районними військовими адміністраціями, територіальними підрозділами Національної поліції та Полтавським зональним відділом Військової служби правопорядку.

Рішення Ради оборони області також мають довести до користувачів мисливських угідь усіх форм власності.

Що відбувалося з полюванням під час війни

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні діє заборона на полювання на період воєнного стану.

У грудні 2025 року Рада оборони Полтавської області вже дозволяла окремим групам мисливців проводити заходи з регулювання чисельності червоної лисиці та дикого кабана. Для цього потрібно було отримати погодження поліції та військових адміністрацій, повідомляло "Суспільне.Полтава".