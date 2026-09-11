Сняли запрет, но есть нюанс: в Полтавской области разрешили охоту во время войны

Охота разрешена с 1 октября по 31 декабря 2026 года включительно - только по субботам и воскресеньям.

Какие условия будут действовать

Перед началом охоты должны быть согласованы:

графики проведения охоты;

маршруты;

списки охотников.

Их нужно заранее согласовать с районными военными администрациями, территориальными подразделениями Национальной полиции и Полтавским зональным отделом Военной службы правопорядка.

Решения Совета обороны области также должны довести пользователей охотничьих угодий всех форм собственности.

Что происходило с охотой во время войны

С начала полномасштабного вторжения в Украине действует запрет на охоту на период военного положения.

В декабре 2025 года Совет обороны Полтавской области уже разрешал отдельным группам охотников проводить мероприятия по регулированию численности красной лисы и дикого кабана. Для этого нужно было получить согласование полиции и военных администраций, сообщало "Суспільне.Полтава".