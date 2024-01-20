Не зняла прокляття. Свьонтек вилетіла від юної чешки в третьому колі Australian Open

Australian Open, 3-й раунд, жінки

Свьонтек – Носкова – 1:2 (6:3, 3:6, 4:6)

Іменита полька розпочала матч непогано. Вона взяла ключовий гейм на подачі Носкової у середині стартового сету та отримала стратегічну перевагу. З вдалими власними подачами Свьонтек змогла закрити сет за 45 хвилин.

На рівних суперниці грали в другій партії. У якийсь момент навіть могло здатися, що цього разу Свьонтек і Носковій не уникнути тай-брейку. Та у восьмому геймі чешка несподівано легко, "під нуль", взяла подачу першої ракетки світу та відразу ж завершила сет на власній.

У вирішальній партії опонентки заграли активніше. До середини сету вони встигли обмінятися брейками, а в сьомому геймі Носкова повторила цей подвиг. Свьонтек, однак, ще поборолася. У десятому геймі польська тенісистка повела 30:0, але розвинути успіх не змогла і програла гейм, сет і матч.

У наступному колі Носкова зустрінеться з переможницею протистояння українки Еліни Світоліної та Вікторії Голубіч зі Швейцарії. Їхній поєдинок – останній у суботній програмі мейджора. Натомість Свьонтек ушосте не змогла бодай дійти до фіналу Australian Open. Найбільшим досягненням у Мельбурні залишається півфінал 2022-го.