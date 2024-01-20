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Не сняла проклятие. Свентек вылетела от юной чешки в третьем круге Australian Open

Фото: Ига Свентек не прыгнула выше головы в Мельбурне (twitter.com/AustralianOpen)
Автор: Антон Федорцив

Первая ракетка мира Ига Свентек сенсационно уступила в третьем раунде Открытого чемпионата Австралии чешской теннисистке Линде Носковой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Australian Open, 3-й раунд, женщины

Свентек – Носкова – 1:2 (6:3, 3:6, 4:6)

 

 

Именитая полячка начала матч неплохо. Она взяла ключевой гейм на подаче Носковой в середине стартового сета и получила стратегическое преимущество. С удачными собственными подачами Свентек смогла закрыть сет за 45 минут.

На равных соперницы играли во второй партии. В какой-то момент даже могло показаться, что в этот раз Свентек и Носковой не избежать тай-брейка. Но в восьмом гейме чешка неожиданно легко, "под ноль", взяла подачу первой ракетки мира и сразу же завершила сет на собственной.

В решающей партии оппонентки заиграли активнее. К середине сета они успели обменяться брейками, а в седьмом гейме Носкова повторила этот подвиг. Свентек, однако, еще поборолась. В десятом гейме польская теннисистка повела 30:0, но развить успех не смогла и проиграла гейм, сет и матч.

В следующем круге Носкова встретится с победительницей противостояния украинки Элины Свитолиной и Виктории Голубич из Швейцарии. Их поединок – последний в субботней программе мэйджора. Свентек в шестой раз не смогла хотя бы дойти до финала Australian Open. Самым большим достижением в Мельбурне остается полуфинал 2022-го.

К слову, украинка Ястремская выбила американку Наварро по пути в 1/8 финала мэйджора.

Напомним, ранее вспомнили самые значительные выступления украинских теннисистов на Australian Open.

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