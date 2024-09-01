Знущання над підлітком у Полтавській області: йде слідство, поліцейських відсторонили

За фактом знущання над підлітком у селі Котельва Полтавської області розпочате розслідування. Поліцейських, які виписали штраф за насильницькі дії проти неповнолітнього, відсторонили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Як зазначає Офіс генпрокурора, чотири особи відсторонені від виконання службових обовʼязків.

Також прокуратура почала службове розслідування щодо дій працівників поліції, які не відкрили провадження про вчинення злочину після звернення батьків потерпілого.

Правоохоронці опрацьовують фото та відеоматеріали, оприлюднені в соціальних мережах.

Органи прокуратури Полтавської області здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом насильницьких дій сексуального характеру, вчинені щодо особи, яка не досягла 14 років (ч. 4 ст. 153 КК України).

Що цьому передувало

У суботу, 31 серпня, омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про справу щодо знущання над підлітком у Полтавській області.

За даними слідства, влітку 2024 року на одному з пляжів Котелевської територіальної громади троє осіб, серед яких неповнолітні, побили та вчинили сексуальні дії проти 12-річного хлопця.

Батьки постраждалого звернулися до правоохоронців. Поліція не розпочала досудове розслідування, а склала адміністративні протоколи на батьків двох хлопців. Батьки отримали штрафи у розмірі 850 гривень.

Омбудсмен звернувся до поліції з вимогою провести службове розслідування.

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