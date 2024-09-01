Издевательство над подростком в Полтавской области: идет следствие, полицейских отстранили

Фото: правоохранители начали расследование дела об издевательствах над подростком в Полтавской области (Виталий Носач, РБК-Украина)

По факту издевательства над подростком в селе Котельва Полтавской области начато расследование. Полицейские, которые выписали штраф за насильственные действия против несовершеннолетнего, были отстранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Органы прокуратуры Полтавской области осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по факту насильственных действий сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14 лет (ч. 4 ст. 153 УК Украины). Правоохранители прорабатывают фото и видеоматериалы, обнародованные в социальных сетях. Также прокуратура начала служебное расследование действий работников полиции, которые не открыли производство о совершении преступления после обращения родителей потерпевшего. Как отмечает Офис генпрокурора, четыре человека отстранены от исполнения служебных обязанностей.