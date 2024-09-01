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Издевательство над подростком в Полтавской области: идет следствие, полицейских отстранили

Полтавская область, Воскресенье 01 сентября 2024 12:11
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Издевательство над подростком в Полтавской области: идет следствие, полицейских отстранили Фото: правоохранители начали расследование дела об издевательствах над подростком в Полтавской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

По факту издевательства над подростком в селе Котельва Полтавской области начато расследование. Полицейские, которые выписали штраф за насильственные действия против несовершеннолетнего, были отстранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Органы прокуратуры Полтавской области осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по факту насильственных действий сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14 лет (ч. 4 ст. 153 УК Украины).

Правоохранители прорабатывают фото и видеоматериалы, обнародованные в социальных сетях.

Также прокуратура начала служебное расследование действий работников полиции, которые не открыли производство о совершении преступления после обращения родителей потерпевшего.

Как отмечает Офис генпрокурора, четыре человека отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Что этому предшествовало

В субботу, 31 августа, омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о деле издевательства над подростком в Полтавской области.

По данным следствия, летом 2024 года на одном из пляжей Котелевской территориальной общины три человека, среди которых несовершеннолетние, избили и совершили сексуальные действия против 12-летнего парня.

Родители пострадавшего обратились к правоохранителям. Полиция не начала досудебное расследование, а составила административные протоколы на родителей двух парней. Родители получили штрафы в размере 850 гривен.

Омбудсмен обратился к полиции с требованием провести служебное расследование.

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