У Полтавській області підлітки-гвалтівники відбулися штрафом. Омбудсмен вимагає розслідування
В Полтавській області підлітки побили та вчинили сексуальне насильство над неповнолітнім хлопцем. Правоохоронці лише виписали штраф у 850 гривень їхнім батькам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.
"З соцмереж мені стало відомо, що у селі Котельва троє юнаків знущалися з 12-річного хлопця. Його побили та вчинили сексуальне насильство", - повідомив Лубінець.
Омбудсмен зазначив, що щойно він про це дізнався, його представник у Полтавській області Владислав Носенко спільно з начальником Полтавської Районної військової адміністрації Дмитром Романовим виїхали на місце і поспілкувалися з головою територіальної громади, керівником служби у справах дітей і керівником місцевої поліції.
За словами Лубінця, його команда встановила, що зі слів представників органів місцевої влади та правоохоронних органів подія сталася ще в середині червня цього року.
Він зазначив, що правоохоронні органи про даний факт дізналися лише 5 серпня і не розпочали досудового розслідування, а склали адміністративні протоколи на батьків двох хлопців.
"Батьки відбулися штрафом 850 грн! Третього хлопця на той час навіть не намагались встановити... З яких це пір факти сексуального насильства над дітьми не розслідуються правоохоронними органами в межах кримінального провадження?", - наголосив омбудсмен.
Лубінець підкреслив, що відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені лише тоді, коли ця подія набула суспільного розголосу.
"Терміново підготував лист до керівництва Національної поліції з вимогою провести службове розслідування та притягнути винних до відповідальності", - зазначив він.
Справи ґвалтівників в Україні
Нагадаємо, на початку минулого року в мережі розгорівся скандал після того, як хлопці з Івано-Франківська оприлюднили у соцмережах фото та відео, на яких вони знущалися з дівчат.
Пізніше суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За такі дії зловмисникам загрожує до 7 років ув'язнення.
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