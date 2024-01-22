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Знущальна двоходівка "Лейкерс" у відриві декласувала "Портленд": момент дня в НБА

Лос-Анджелес, Понеділок 22 січня 2024 09:17
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Знущальна двоходівка "Лейкерс" у відриві декласувала "Портленд": момент дня в НБА Фото: Леброн Джеймс набрав 28 очок проти "Трейл Блейзерс" (silverscreenandroll.com)
Автор: Антон Федорців

Атакувальний оборонець "Лос-Анджелес Лейкерс" Д'Aнджело Расселл
і універсальний форвард команди Леброн Джеймс опинилися нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Дует каліфорнійців організував зразкову контратаку в середині другої чверті протистояння з "Портлендом". Леброн скинув верховий м'яч Расселлу на хід. Той утік на щит суперника і в гордій самотності залишив "апельсин" для реалізації "Королю".

Стараннями обох баскетболістів "Лейкерс" здобули впевнену домашню перемогу (134:110). "Озерники" закріпилися в топ-10 Західної конференції НБА. Натомість "Трейл Блейзерс" залишилися тут на передостанній сходинці.

Расселл і Джеймс ще й стали найрезультативнішими на паркеті. Перший набрав 34 очки, зробив 1 підбирання і віддав 8 передач. Натомість другий додав у скарбничку "Лос-Анджелеса" 28 пунктів.

Хто такий Леброн Джеймс

Уродженець штату Огайо, грав за школу Сент-Вінсент – Сент-Мері. На драфті НБА-2003 обраний "Клівлендом" під 1-м номером і за два десятиліття виступів набув статусу одного з найсильніших баскетболістів в історії.

Дебютував під егідою асоціації ще в сезоні 2003/04. У різний час захищав кольори "Клівленда" та "Маямі", а до Лос-Анджелеса переїхав перед сезоном 2018/19. Універсальний форвард виграв чемпіонські титули НБА з кожною зі своїх команд (2012, 2013, 2016, 2020).

Новачок року НБА-2004, чотириразовий MVP сезону та 4-разовий MVP фіналів асоціації. Леброн у складі збірної США тріумфував на двох Олімпійських іграх (2008, 2012). Прізвище Джеймса пов'язують з імовірною появою франшизи в Лас-Вегасі.

До слова, напередодні зірка "Чикаго" Карузо очолив хіт-парад моментів із сольним проходом.

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НБА Леброн Джеймс Баскетбол
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