Знущальна двоходівка "Лейкерс" у відриві декласувала "Портленд": момент дня в НБА

Атакувальний оборонець "Лос-Анджелес Лейкерс" Д'Aнджело Расселл і універсальний форвард команди Леброн Джеймс опинилися нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

Дует каліфорнійців організував зразкову контратаку в середині другої чверті протистояння з "Портлендом". Леброн скинув верховий м'яч Расселлу на хід. Той утік на щит суперника і в гордій самотності залишив "апельсин" для реалізації "Королю".

Стараннями обох баскетболістів "Лейкерс" здобули впевнену домашню перемогу (134:110). "Озерники" закріпилися в топ-10 Західної конференції НБА. Натомість "Трейл Блейзерс" залишилися тут на передостанній сходинці.

Расселл і Джеймс ще й стали найрезультативнішими на паркеті. Перший набрав 34 очки, зробив 1 підбирання і віддав 8 передач. Натомість другий додав у скарбничку "Лос-Анджелеса" 28 пунктів.

Хто такий Леброн Джеймс

Уродженець штату Огайо, грав за школу Сент-Вінсент – Сент-Мері. На драфті НБА-2003 обраний "Клівлендом" під 1-м номером і за два десятиліття виступів набув статусу одного з найсильніших баскетболістів в історії.

Дебютував під егідою асоціації ще в сезоні 2003/04. У різний час захищав кольори "Клівленда" та "Маямі", а до Лос-Анджелеса переїхав перед сезоном 2018/19. Універсальний форвард виграв чемпіонські титули НБА з кожною зі своїх команд (2012, 2013, 2016, 2020).

Новачок року НБА-2004, чотириразовий MVP сезону та 4-разовий MVP фіналів асоціації. Леброн у складі збірної США тріумфував на двох Олімпійських іграх (2008, 2012). Прізвище Джеймса пов'язують з імовірною появою франшизи в Лас-Вегасі.