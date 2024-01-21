Оборонець "Чикаго" пролетів увесь майданчик і вгатив джем однією рукою: момент дня в НБА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

Зірка "Буллз" доклався до розгрому "Мемфіса" на домашньому паркеті. У фінальній чверті він влаштував сольний прохід із власної половини та вишукано поклав згори однією правою.

Стараннями Карузо та інших "Чикаго" здобув комфортну перемогу (125:96). Завдяки тріумфу "Буллз" закріпилися в зоні плей-офф Східної конференції НБА. Натомість "Мемфіс" – лише 13-й на Заході.

Найрезультативнішим у поєдинку став форвард "Гріззліс" Джарен Джексон. Він набрав 26 очок. Натомість Карузо в скарбничку "Чикаго" додав 8 пунктів, 3 підбирання і 1 асист.

Хто такий Алекс Карузо

Уродженець штату Техас, на студентському рівні виступав за Техаський університет A&M. На драфті НБА-2016 не був обраний жодною з команд.

Потрапив до складу "Філадельфію" на Літню лігу асоціації, а після неї підписав контракт із "Оклахомою". У лавах "Тандер" не зміг закріпитися і виступав лише за фарм-клуб – "Оклахома-Сіті Блю". У Літній лізі НБА-2017 переконав у профпридатності тренерський штаб "Лейкерс" і провів у Лос-Анджелесі 4 сезони. Чемпіон НБА-2020.

У серпні 2021-го підписав з "Чикаго" 4-річний контракт на 37 млн доларів. Прізвисько – "Голомоза Мамба". Вивчав спортивний менеджмент в університеті.