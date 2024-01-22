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Издевательская двухходовка "Лейкерс" в отрыве деклассировала "Портленд": момент дня в НБА

Лос-Анджелес, Понедельник 22 января 2024 09:17
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Издевательская двухходовка "Лейкерс" в отрыве деклассировала "Портленд": момент дня в НБА Фото: Леброн Джеймс набрал 28 очков против "Трэйл Блэйзерс" (silverscreenandroll.com)
Автор: Антон Федорцив

Атакующий защитник "Лос-Анджелес Лейкерс" Д'Анджело Расселл и универсальный форвард команды Леброн Джеймс оказались наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Дуэт калифорнийцев организовал образцовую контратаку в середине второй четверти противостояния с "Портлендом". Леброн сбросил верховой мяч Расселлу на ход. Тот убежал на щит соперника и в гордом одиночестве оставил "апельсин" для реализации "Королю".

Стараниями обоих баскетболистов "Лейкерс" одержали уверенную домашнюю победу (134:110). "Озерники" закрепились в топ-10 Западной конференции НБА. В свою очередь "Трэйл Блэйзерс" остались здесь на предпоследней строчке.

Расселл и Джеймс еще и стали самыми результативными на паркете. Первый набрал 34 очка, сделал 1 подбор и отдал 8 передач. Второй добавил в копилку "Лос-Анджелеса" 28 пунктов.

Кто такой Леброн Джеймс

Уроженец штата Огайо, играл за школу Сент-Винсент – Сент-Мэри. На драфте НБА-2003 выбран "Кливлендом" под 1-м номером и за два десятилетия выступлений получил статус одного из сильнейших баскетболистов в истории.

Дебютировал под эгидой ассоциации еще в сезоне 2003/04. В разное время защищал цвета "Кливленда" и "Майами", а в Лос-Анджелес переехал перед сезоном 2018/19. Универсальный форвард выиграл чемпионские титулы НБА с каждой из своих команд (2012, 2013, 2016, 2020).

Новичок года НБА-2004, четырехкратный MVP сезона и 4-кратный MVP финалов ассоциации. Леброн в составе сборной США триумфовал на двух Олимпийских играх (2008, 2012). Фамилию Джеймса связывают с вероятным появлением франшизы в Лас-Вегасе.

К слову, накануне звезда "Чикаго" Карузо возглавил хит-парад моментов с сольным проходом.

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