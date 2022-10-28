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Знову заговорили про перемовини: Угорщина закликає ЄС до дипломатії у війні в Україні

Фото: Угорщина закликає ЄС до дипломатії у війні в Україні (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Угорщина вважає, що країни ЄС мають запропонувати дипломатичні ініціативи для завершення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра юстиції Угорщини Юдіти Варги, яку приводить видання Handelsblatt.

"Держави Європейського Союзу не повинні бути військово втягнуті у цю війну. Замість цього ми повинні зробити все можливе, щоб зібрати ворогуючі сторони за столом переговорів і сприяти мирним переговорам", - заявила міністр.

За її словами, в ЄС є дві країни, які голосно і чітко закликають до припинення вогню та мирних переговорів. Мова йде про Угорщину та Австрію. Варга, яка відповідає за відносини з ЄС, стверджує про серйозну шкоду для Європи від санкцій проти Росії.

"Оскільки Угорщина надзвичайно залежна від поставок російського газу та нафти, червона лінія для Угорщини в питанні енергетичних санкцій вже досягнута", - додала міністр.

Нагадаємо, що раніше Угорщина заявляла про існування "табору миру", де вирішення війни в Україні можуть бачити шляхом мирних переговорів.

Також прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що переговори щодо припинення вогню в Україні мають вести США та Росія.

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