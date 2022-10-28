Вновь заговорили о переговорах: Венгрия призывает ЕС к дипломатии по войне в Украине

Венгрия считает, что страны ЕС должны предложить дипломатические инициативы по завершению войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра юстиции Венгрии Юдиты Варги, которое приводит издание Handelsblatt.
"Государства Европейского Союза не должны быть военно вовлечены в эту войну. Вместо этого мы должны сделать все возможное, чтобы собрать враждующие стороны за столом переговоров и содействовать мирным переговорам", - заявила министр.
По ее словам, в ЕС есть две страны, громко и четко призывающие к прекращению огня и мирным переговорам. Речь идет о Венгрии и Австрии. Варга, отвечающая за отношения с ЕС, утверждает о серьезном вреде для Европы от санкций против России.
"Поскольку Венгрия чрезвычайно зависит от поставок российского газа и нефти, красная линия для Венгрии в вопросе энергетических санкций уже достигнута", - добавила министр.
Напомним, что ранее Венгрия заявляла о существовании "лагеря мира", где решения войны в Украине могут видеть мирными переговорами.
Также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что переговоры по прекращению огня в Украине должны вести США и Россия.
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