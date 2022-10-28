RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вновь заговорили о переговорах: Венгрия призывает ЕС к дипломатии по войне в Украине

Фото: Венгрия призывает ЕС к дипломатии в войне в Украине (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Венгрия считает, что страны ЕС должны предложить дипломатические инициативы по завершению войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра юстиции Венгрии Юдиты Варги, которое приводит издание Handelsblatt.

"Государства Европейского Союза не должны быть военно вовлечены в эту войну. Вместо этого мы должны сделать все возможное, чтобы собрать враждующие стороны за столом переговоров и содействовать мирным переговорам", - заявила министр.

По ее словам, в ЕС есть две страны, громко и четко призывающие к прекращению огня и мирным переговорам. Речь идет о Венгрии и Австрии. Варга, отвечающая за отношения с ЕС, утверждает о серьезном вреде для Европы от санкций против России.

"Поскольку Венгрия чрезвычайно зависит от поставок российского газа и нефти, красная линия для Венгрии в вопросе энергетических санкций уже достигнута", - добавила министр.

Напомним, что ранее Венгрия заявляла о существовании "лагеря мира", где решения войны в Украине могут видеть мирными переговорами.

Также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что переговоры по прекращению огня в Украине должны вести США и Россия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegra .

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВенгрияАвстрияЕвросоюзВойна в Украине