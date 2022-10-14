Орбан заявив про існування "табору миру" щодо війни в Україні

"Святіший Отець виступає за мир. Кіссінджер виступає за мир. Ми були в Німеччині, там є поважний філософ на ім'я Габермас, лівий, не з нашої політичної спільноти. Але він говорить те ж саме, що і ми. Там є американці, республіканці, бізнесмени світового масштабу. Я відчуваю, що голос за припинення вогню, а потім за мирну угоду після припинення вогню стає сильнішим", - заявив Орбан.

За його словами, до "табору миру" належить і Угорщина, і там вирішення війни в Україні бачать через мирні переговори. Орбан вважає, що санкції проти Росії погано розроблені, а енергетичні обмеження - це сумнівний механізм. Він вважає, що санкції зазвичай вводять ті, хто має домінуюче становище.

"Зараз в енергетичному секторі сумнівно, що ми маємо домінуючу позицію, тому що ми є покупцями, а росіяни є постачальниками", - заявив прем'єр.