"Баварія" зазнала фіаско в Римі, ПСЖ дотиснув "Реал Сосьєдад": огляд Ліги чемпіонів

Перший тиждень 1/8 фіналу Ліги чемпіонів завершився матчами в Римі та Парижі. Перемоги здобули господарі – "Лаціо" та "Парі Сен-Жермен".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу, перші матчі

"Лаціо" – "Баварія" – 1:0

Гол: Іммобіле, 69 (пенальті)

Вилучення: Упамекано, 67 (Б, пряма червона картка)

ПСЖ – "Реал Сосьєдад" – 2:0

Голи: Мбаппе, 58, Баркола, 70

"Баварія" володіла повним контролем у Вічному місті. Мюнхенці тримали м'яч 61% ігрового часу, завдали 17 ударів у напрямку воріт і... примудрилися програти. Підопічні Томаса Тухеля хоч і часто "стріляли", та в площину так жодного разу й не поцілили. Зате "Лаціо" своїм шансом у другій половині скористався сповна.

Це Іммобіле сміливо пішов на кількох опонентів у чужому штрафному та проштовхнув м'яч на Ісаксена, якого грубо збив Упамекано – пенальті та вилучення. До позначки підійшов лідер атак "орлів". Нойєр не вгадав напрямок удару Іммобіле та врятувати "Баварію" від мінімальної поразки на виїзді не зумів.

Холодним душем став перший тайм для ПСЖ. Підопічні Луїса Енріке виявилися неготовими до спротиву, який нахабно взявся чинити "Сосьєдад". Більше того, баски не тільки виглядали пристойно в обороні, а й цікаво комбінували в атаці. Утім, обійшлося без голів.

А ось після перерви парижани таки підшукали ключі до воріт Реміро. ПСЖ забив двічі. Спершу Мбаппе на дальній стійці ефектно замкнув скидку Маркіньйоса після подачі з кутового. А на 70-й хвилині Баркола отримав передачу Руїса на вході в штрафний та пробив голкіпера пострілом у дальній кут. На Піренеї "Париж" поїде зі солідним гандикапом.