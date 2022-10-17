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Знову відкотилися. Солдат РФ поскаржився на відступ у Херсонській області, - ГУР

Фото: солдат РФ поскаржився на відступ у Херсонській області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Військовий російській армії поскаржився, що змушений відступати зі своїх позицій у Херсонському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.

"Ми – у Херсонській. Зараз ми знову відкотилися, я був біля Синівки, зараз відкотилися додому. Зараз Давидів Брід, зараз знову в лісі стирчимо. Тут нічого нема – ні води, ні зв'язку. Три дні вже не мився. Народу тут нагнали багато, а користі немає", - йдеться в радіоперехопленні.

Раніше повідомлялося, що офіцер російської армії у перехопленні ГУР скаржиться на умови проживання в Україні та порівнює побут із кам'яним віком.

Також стало відомо, що російський окупант розповів про серйозні втрати на Херсонському напрямку та заявив про бажання втекти з поля бою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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