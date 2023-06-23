Знову за старе. Міністр Кулеба відреагував на російський фейк про "брудну бомбу"

Росія знову вдалась до фейків

В Росії заявили про нібито затримання п'ятьох осіб під час спроби придбати кілограм радіоактивного ізотопу "цезій-137" і вивезти його з території країни для "використання на шкоду російським інтересам під час війни та дискредитації країни на міжнародній арені шляхом організації постановочних сцен застосування зброї масового ураження".

Як відзначають в Росії "злочинна група діяла за координації громадянина України".

Реакція МЗС

"Російська пропаганда знову за своє, намагаючись сфабрикувати історію про "брудну бомбу". Ще раз наголошую: Україна ніколи не мала, не має і не планує набувати "брудних бомб", - заявив Кулеба.

За словами міністра, коли Росія вперше вдалась до поширення вищезгаданого фейку - Україна надала повний доступ МАГАТЕ, аби розвінчати російську брехню.

"Брудна бомба" Шойгу

Додамо, що свого часу російський міністр оборони Сергій Шойгу активно розганяв фейки про нібито намір України застосувати "брудну бомбу". Зокрема вигадкою пропаганди міністр намагався залякати й інших іноземних колег під час телефонних дзвінків.