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Снова за старое. Министр Кулеба отреагировал на российский фейк о "грязной бомбе"

Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В России в очередной раз прибегли к выдумкам о "грязной бомбе". Украина никогда не имела и не планирует добывать или использовать радиологическое вооружение.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт.

Россия снова прибегла к фейкам

В России заявили о якобы задержании пяти человек при попытке приобрести килограмм радиоактивного изотопа "цезий-137" и вывезти его с территории страны для "использования в ущерб российским интересам во время войны и дискредитации страны на международной арене путем организации постановочных сцен применения оружия массового поражения".

Как отмечают в России "преступная группа действовала по координации гражданина Украины".

Реакция МИД

"Русская пропаганда снова за свое, пытаясь сфабриковать историю о "грязной бомбе". Еще раз подчеркиваю: Украина никогда не имела, не должна и не планирует приобретать "грязные бомбы", - заявил Кулеба.

По словам министра, когда Россия впервые прибегла к распространению вышеупомянутого фейка - Украина предоставила полный доступ МАГАТЭ, чтобы развенчать российскую ложь.

"Грязная бомба" Шойгу

Добавим, что в свое время российский министр обороны Сергей Шойгу активно разгонял фейки о якобы намерении Украины применить "грязную бомбу". В частности, выдумкой пропаганды министр пытался запугать и других иностранных коллег во время телефонных звонков.

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