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Знову в руках ЗСУ: окупанти, обміняні місяць тому, повернулись у полон (відео)

Вівторок 05 серпня 2025 04:44
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Знову в руках ЗСУ: окупанти, обміняні місяць тому, повернулись у полон (відео) Ілюстративне фото: військовополонені (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

До українських сил оборони знову потрапили в полон російські військові, яких лише місяць тому повернули до Росії під час обміну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Хочу жить".

Серед новополонених - уже знайомі обличчя.

Наприклад, Сактаагай Шагаа, контрактник із республіки Тува, який провоював лише місяць. У січні цього року його поранили під час «м’ясного» штурму Вовчанська - він здався в полон ЗСУ. Після обміну 20 червня Шагаа повернувся до РФ з пораненням, однак там його не лікували - два тижні допитів, а потім знову відправили на фронт під той самий Вовчанськ.

Другий полонений - Дмитро Іванов, ще один контрактник, який також штурмував Вовчанськ. Раніше він був поранений у ноги й руки, потрапив у полон у 2024 році, але цьогоріч його обміняли. Попри травми, російське командування знову відправило його на передову, де його знову взяли в полон українські військові.

За словами авторів проєкту, випадки Іванова і Шагаа — далеко не поодинокі:

"Минулого місяця ми публікували список росіян, яких після обміну також знову кинули на фронт - і вони загинули. Це звичайна практика в російській армії".

Також зазначається, що раніше до проєкту звертались родичі російських полонених, аби передати їм посилки, а тепер матері благають не повертати їхніх синів до РФ до завершення бойових дій - бо вдома на них чекає лише смерть.

Нагадаємо, Росія використовує в боях проти українських захисників на Вовчанському напрямку найманців із Пакистану, Узбекистану, Таджикистану та країн Африки.

А 8 квітня українським захисникам вдалося взяти в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці Росії в Донецькій області.

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