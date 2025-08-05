Знову в руках ЗСУ: окупанти, обміняні місяць тому, повернулись у полон (відео)

До українських сил оборони знову потрапили в полон російські військові, яких лише місяць тому повернули до Росії під час обміну.

Серед новополонених - уже знайомі обличчя.

Наприклад, Сактаагай Шагаа, контрактник із республіки Тува, який провоював лише місяць. У січні цього року його поранили під час «м’ясного» штурму Вовчанська - він здався в полон ЗСУ. Після обміну 20 червня Шагаа повернувся до РФ з пораненням, однак там його не лікували - два тижні допитів, а потім знову відправили на фронт під той самий Вовчанськ.

Другий полонений - Дмитро Іванов, ще один контрактник, який також штурмував Вовчанськ. Раніше він був поранений у ноги й руки, потрапив у полон у 2024 році, але цьогоріч його обміняли. Попри травми, російське командування знову відправило його на передову, де його знову взяли в полон українські військові.

За словами авторів проєкту, випадки Іванова і Шагаа — далеко не поодинокі:

"Минулого місяця ми публікували список росіян, яких після обміну також знову кинули на фронт - і вони загинули. Це звичайна практика в російській армії".

Також зазначається, що раніше до проєкту звертались родичі російських полонених, аби передати їм посилки, а тепер матері благають не повертати їхніх синів до РФ до завершення бойових дій - бо вдома на них чекає лише смерть.