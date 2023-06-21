Знову рекорд. Купівля Індією нафти з РФ досягла нового максимуму, - Reuters

Індія, третій за величиною споживач і імпортер нафти у світі, купує понад 80% своєї нафти на закордонних ринках.

Її нафтопереробні заводи "наїдаються" російською нафтою відтоді, як Захід запровадив санкції проти Кремля за її вторгнення в Україну.

Reuters повідомило, що в травні на російську нафту припадало близько 40% імпорту сирої нафти Індією, що призвело до скорочення імпорту з Іраку до трирічного мінімуму і з Саудівської Аравії до найнижчого рівня з вересня 2021 року. У травні Індія імпортувала 801 400 барелів іракської нафти на добу, що приблизно на 13,7% менше, ніж у квітні, а поставки з Саудівської Аравії впали на 15% до 616 100 барелів на добу.

Загальний обсяг імпорту нафти Індією в травні незначно зріс порівняно з квітнем до 4,8 млн барелів на добу. Очікується, що її імпорт з Росії залишиться високим, оскільки її ціна на доставку залишається набагато дешевшою, ніж близькосхідна нафта.

Як відображаються поставки російської нафти в Індію на ринку

Через збільшення закупівель російської нафти зі знижкою частка імпорту з Близького Сходу - традиційно основного її джерела - впала до рекордно низького рівня приблизно в 39% у травні з 44% у квітні.

Частка ОПЕК в імпорті нафти в Індію в травні впала до рекордно низького рівня в 42,6% і становила в середньому 44,3% за перші два місяці цього фінансового року.

Яка ситуація з російською нафтою

У грудні 2022 року Європейський Союз запровадив ембарго на імпорт нафти з території РФ. Країни "Великої сімки" та Австралія запровадили цінову стелю на рівні 60 доларів за барель для російської нафти.

Видання Spiegel повідомляло, що російська нафта продовжує надходити до країн ЄС, попри ембарго, як нафтопродукти з третіх країн, особливо Індії.

За даними Reuters, імпорт російської нафти Індією виріс до нового рекордного максимуму у квітні 2023 року. Вони зазначили, що Індія імпортувала близько 1,9 млн барелів на добу. Це становило близько двох п'ятих від загального обсягу покупок у країні.