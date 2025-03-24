Чи буде літній час? Чи підписав Зеленський закон про скасування переведення годинників

В Україні щороку двічі змінюють час - навесні переходять на літній, а восени повертаються до зимового. Така система досі діє в більшості європейських країн, хоча питання її доцільності вже тривалий час є предметом обговорень.

Чи буде Україна переходити на літній час і чи підписав президент Володимир Зеленський закон про скасування переведення годинників - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Чи буде Україна переходити на літній час

Останніми роками активно обговорюється можливість скасування переходу між літнім і зимовим часом. У 2019 році Європейський Союз ухвалив рішення надати країнам-членам право самостійно обирати, за яким часом жити - літнім чи зимовим. В Україні це питання також неодноразово порушувалося на державному рівні.

Згідно з чинним законодавством, Україна щороку переходить на літній та зимовий часи. Проте існує ймовірність, що ця практика зміниться. Законопроєкт №4201 передбачає запровадження постійного зимового часу.

Однак цього року Україна все ще буде переводити годинники на годину вперед.

Чи підписав президент закон про скасування переведення годинників

Президент України Володимир Зеленський досі не підписав закон, який мав скасувати сезонний перехід на літній і зимовий час. За даними ВР, законопроєкт очікує підписання на столі голови держави з 21 серпня 2024 року. Однак президент так цього і не зробив.

В той час BBC Україна з посиланням на джерело стверджувало, що підпис Зеленського під законом так і не з’явиться, оскільки термін для його ветування вже минув. При цьому наголошувалося, що ініціатором законопроєкту був голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Зважаючи на це, щоб не створювати конфлікт, вирішили не застосовувати вето, але й не підписувати закон.

Під час обговорення ініціативи експерти підрахували можливі наслідки й виявили значні економічні втрати, які могли сягати кількох мільярдів гривень.

Законопроєкт про скасування переведення годинників

У липні минулого року Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №4201, який передбачав скасування переходу на літній час. Це означало, що в останню неділю жовтня 2024 року в Україні востаннє перевели годинники на зимовий час. Проте в березні 2025 року і надалі літній час більше не запроваджуватиметься.

Депутати аргументували своє рішення негативними наслідками щорічного переведення годинників, зокрема значним погіршенням стану здоров’я громадян у період адаптації, а також відсутністю позитивного впливу на енергоощадження.

Ще у 2021 році в доповіді європейських парламентарів зазначалося, що зміна часу може спричиняти серцево-судинні та імунні захворювання через порушення біологічних ритмів. Крім того, наукові дослідження не підтвердили, що сезонне переведення годинників сприяє економії енергоресурсів.