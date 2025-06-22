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Знову перепише історію? Путін обурився і хоче "радянської правди" в підручниках

Росія, Неділя 22 червня 2025 16:36
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Знову перепише історію? Путін обурився і хоче "радянської правди" в підручниках Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У Росії знову візьмуться за шкільні підручники з історії. Їх можуть переписати, бо там нібито “немає правди”.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського диктатора Володимира Путіна.

"На жаль, у дев'яності роки було втрачено і взаємозв'язок, і єдину логіку історичного процесу та навчальних програм. У нас функціонували десятки підручників, в яких викладалися історичні факти, і оцінки давалися прямо протилежні", - наголосив російський диктатор.

Він заявив, що Російська Федерація нібито завжди виступала за те, щоб були різні альтернативні точки зору.

"Це очевидно. Але якісь базові речі повинні ж викладатися якось. Це було втрачено, і більше того, я сам, коли мені приносили деякі з підручників, з подивом виявив, що там є все, що завгодно, тільки не правдива інформація про події, що відбувалися, скажімо, під час тієї ж Великої Вітчизняної війни. Так, як викладала, скажімо, в деяких навчальних посібниках Сталінградська битва, це просто без будь-якого перебільшення, розумом не осягнути", - зазначив диктатор.

Кремль вигадує власну історію

Зауважимо, що для Росії не нове змінювати історію через шкільні підручники. Так, кілька років тому в Російській Федерації спотворили історичні факти.

У 2022 році зі шкільних підручників історії просто прибрали термін "Київська Русь" і залишили просто "Русь".

Вже наступного року Міністерство освіти Росії представило новий підручник з історії Росії, де вже з'явилися розділи про російсько-українську війну.

Крім того, того року "оновили" й розділ про 70-і, 80-і, 90-і та "нульові" роки. Автори книги показали Росію як про країну можливостей і це нібито вийшло саме завдяки тому, що багато іноземних компаній пішли з їхнього ринку.

Ба більше - в одному з розділів говорять, що країни Євросоюзу почали відчувати значний дефіцит ресурсів через ембарго на російські нафту та газ.

Зауважимо, що російська пропаганда поширюється не лише на території країни-агресора, а й на тимчасово окупованих територіях України. Ми писали, що зокрема на тимчасово окуповані території Херсонської області росіяни завезли чергову партію пропагандистських книг з Рязані.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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