Знову перепише історію? Путін обурився і хоче "радянської правди" в підручниках

У Росії знову візьмуться за шкільні підручники з історії. Їх можуть переписати, бо там нібито “немає правди”.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського диктатора Володимира Путіна.

"На жаль, у дев'яності роки було втрачено і взаємозв'язок, і єдину логіку історичного процесу та навчальних програм. У нас функціонували десятки підручників, в яких викладалися історичні факти, і оцінки давалися прямо протилежні", - наголосив російський диктатор. Він заявив, що Російська Федерація нібито завжди виступала за те, щоб були різні альтернативні точки зору. "Це очевидно. Але якісь базові речі повинні ж викладатися якось. Це було втрачено, і більше того, я сам, коли мені приносили деякі з підручників, з подивом виявив, що там є все, що завгодно, тільки не правдива інформація про події, що відбувалися, скажімо, під час тієї ж Великої Вітчизняної війни. Так, як викладала, скажімо, в деяких навчальних посібниках Сталінградська битва, це просто без будь-якого перебільшення, розумом не осягнути", - зазначив диктатор.