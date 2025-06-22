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Опять перепишет историю? Путин возмутился и хочет "советской правды" в учебниках

Россия, Воскресенье 22 июня 2025 16:36
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Опять перепишет историю? Путин возмутился и хочет "советской правды" в учебниках Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В России снова возьмутся за школьные учебники по истории. Их могут переписать, потому что там якобы "нет правды".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского диктатора Владимира Путина.

"К сожалению, в девяностые годы была утрачена и взаимосвязь, и единая логика исторического процесса и учебных программ. У нас функционировали десятки учебников, в которых излагались исторические факты, и оценки давались прямо противоположные", - подчеркнул российский диктатор.

Он заявил, что Российская Федерация якобы всегда выступала за то, чтобы были разные альтернативные точки зрения.

"Это очевидно. Но какие-то базовые вещи должны же излагаться как-то. Это было утеряно, и более того, я сам, когда мне приносили некоторые из учебников, с удивлением обнаружил, что там есть все, что угодно, только не правдивая информация о событиях, происходивших, скажем, во время той же Великой Отечественной войны. Так, как излагала, скажем, в некоторых учебных пособиях Сталинградская битва, это просто без какого-либо преувеличения, умом не постичь", - отметил диктатор.

Кремль придумывает собственную историю

Заметим, что для России не ново менять историю через школьные учебники. Так, несколько лет назад в Российской Федерации исказили исторические факты.

В 2022 году из школьных учебников истории просто убрали термин "Киевская Русь" и оставили просто "Русь".

Уже в следующем году Министерство образования России представило новый учебник по истории России, где уже появились разделы о российско-украинской войне.

Кроме того, в том году "обновили" и раздел о 70-х, 80-х, 90-х и "нулевых" годах. Авторы книги показали Россию как о стране возможностей и это якобы получилось именно благодаря тому, что многие иностранные компании ушли с их рынка.

Более того - в одном из разделов говорят, что страны Евросоюза начали испытывать значительный дефицит ресурсов из-за эмбарго на российские нефть и газ.

Заметим, что российская пропаганда распространяется не только на территории страны-агрессора, но и на временно оккупированных территориях Украины. Мы писали, что в частности на временно оккупированные территории Херсонской области россияне завезли очередную партию пропагандистских книг из Рязани.

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