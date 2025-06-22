В России снова возьмутся за школьные учебники по истории. Их могут переписать, потому что там якобы "нет правды".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского диктатора Владимира Путина.

"К сожалению, в девяностые годы была утрачена и взаимосвязь, и единая логика исторического процесса и учебных программ. У нас функционировали десятки учебников, в которых излагались исторические факты, и оценки давались прямо противоположные", - подчеркнул российский диктатор. Он заявил, что Российская Федерация якобы всегда выступала за то, чтобы были разные альтернативные точки зрения. "Это очевидно. Но какие-то базовые вещи должны же излагаться как-то. Это было утеряно, и более того, я сам, когда мне приносили некоторые из учебников, с удивлением обнаружил, что там есть все, что угодно, только не правдивая информация о событиях, происходивших, скажем, во время той же Великой Отечественной войны. Так, как излагала, скажем, в некоторых учебных пособиях Сталинградская битва, это просто без какого-либо преувеличения, умом не постичь", - отметил диктатор.