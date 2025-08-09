Знову крадуть ідеї? Окупанти застосували нову крилату ракету, схожу на українську

Російська ракета "Бандероль"

Передусім у цьому контексті нагадаємо, що та ж "Бандероль" - це також новий зразок ворожого озброєння, про який вперше публічно стало відомо навесні цього року і який спочатку вважали дроном.

Згодом стало відомо, що під цією назвою насправді ховається крилата ракета типу S8000, яку до того ж росіяни самі "засвітили" на полігоні "Капустин Яр" і яка візуально схожа на американську AGM-158C LRASM, бо на цьому вся схожість закінчується.

У випадку російської "Бандеролі" йдеться про відносно дешеву крилату ракету, яка має дальність до 500 км.

"Бандероль" або ж S8000 оснащується китайським турбореактивним двигуном типу SW800Pro-A95, а також має низку компонентів західного виробництва. Бойова частина ОФБЧ-150 має масу у 114,3 кг.

Зауважимо, що навесні цього року ГУР розкрило всі відомі характеристики даної ракети.

Українська ракета "Пекло"

З огляду на те, що нова російська крилата ракета концептуальна схожа на "Пекло", варто згадати й про цей зразок озброєння - вперше її представили наприкінці минулого року, і йдеться саме про невелику крилату ракету, хоча її й називають "ракето-дроном".

З відкритих даних відомо, що вона має дальність до 700 км та може розвивати швидкість до 700 км/год. Ймовірна довжина до 2 метрів, бойова частина - понад 50 кг, оснащена малогабаритним турбореактивним двигуном.

Перше відео підтвердження та результат застосування ракети "Пекло" по окупантах зʼявилося у червні цього року.