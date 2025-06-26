Українські ракети-дрони "Пекло" вже на фронті: є перші докази застосування
Український виріб, ракета-дрон "Пекло", згадки про удари яким з'явилися ще у грудні 2024 року, нарешті отримав перше відеопідтвердження свого застосування по росіянах. "Пекло" вдало вразив цілі під тимчасово окупованим Луганськом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.
Видання проаналізувало відео, яке зняли безпосередньо російські військові на місці удару, та опублікував український профільний канал. На відео було зафіксовано уламок із малогабаритним реактивним двигуном та V-подібним хвостовим оперенням, яке має тільки "Пекло".
Окрім цього, ракети-дрони знищили переправу через річку Айдар на півночі від Луганська та будівлю насосної станції біля неї. Росіяни помилково ідентифікували ці дрони, як Ан-196 "Лютий", проте це були саме дрони "Пекло".
Видання зазначає, що з моменту першої презентації "Пекла" у грудні 2024 року стверджувалося, що дрон вже застосовувався для ударів по окупантах. Проте жодних підтверджень цього не надавалося.
Зараз можна зробити висновок, що застосування "Пекла" на фронті стало більш-менш масовим. Можливо, саме тому нарешті є фото- та відеопідтвердження удару.
"Річ у тому, що для появи такого підтвердження має одночасно зійтись цілий ряд факторів - сам результативний удар, наявність доволі великого уламка, який дозволить провести ідентифікацію, наявність самого відео, яке буде активно поширено та помічено і зрештою потрапить в український інфопростір. І такий збіг, на практиці, зазвичай є результатом кількості" - пояснюється у матеріалі.
Ракета-дрон "Пекло": що відомо
Перша згадка про ракету-дрон "Пекло" з'явилася на початку грудня 2024 року. Президент України Володимир Зеленський передав Збройним силам першу партію цих дронів 6 грудня. На той момент стверджувалося, що в активі "Пекла" - щонайменше п'ять вдалих застосувань по російських цілях. Але підтверджень інформації не було.
Про сам виріб відомо дуже мало: його швидкість - до 700 км/год завдяки невеликим розмірам та реактивному двигуну, а дальність застосування дрона досягає 700 кілометрів. Інші параметри не розкривалися.
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